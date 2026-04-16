La Lotería Nacional sorprendió con el lanzamiento de un proyecto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un álbum conmemorativo retro en colaboración con Panini, que combina la tradición del coleccionismo con la pasión del fútbol.

El anuncio se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Educación Pública, donde autoridades y figuras del fútbol mexicano presentaron esta iniciativa que busca revivir momentos emblemáticos de México como anfitrión mundialista.

Álbum retro de Lotería Nacional y Panini: Qué incluye y cómo funciona

Durante la presentación, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, explicó que este álbum no se llena con estampas, sino con “cachitos” de sorteos. En total, se integrará una colección de 20 piezas distribuidas en 10 Sorteos Zodiaco, que se llevarán a cabo entre abril y julio del 2026.

Cada sorteo pondrá en circulación dos billetes con diseños inspirados en los mundiales de 1970 y 1986, así como en la historia del fútbol mexicano. La colección concluirá el 5 de julio, ofreciendo a los participantes una experiencia distinta que mezcla azar, memoria histórica y entretenimiento.

México revive su historia futbolera con álbum de Lotería Nacional (cortesía)

Uno de los aspectos más atractivos es que el álbum será completamente gratuito, lo que permite que cualquier persona pueda sumarse a esta dinámica tanto en formato físico como digital.

Álbum gratuito busca rescatar la memoria futbolera del país

Asimismo, Olivia Salomón destacó que este proyecto busca conectar generaciones a través de recuerdos ligados al fútbol, una de las mayores pasiones del país.

Por su parte, la directora de Panini México, Marina Benavides, destacó que esta alianza une dos tradiciones profundamente arraigadas: la emoción de coleccionar y el valor simbólico de la lotería.

México revive su historia futbolera con álbum de Lotería Nacional (cortesía)

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades del fútbol mexicano como Alberto García Aspe, Francisco Javier Cruz, Manuel Negrete Arias y Félix Cruz Barbosa-Ríos, así como la exseleccionada Alicia Vargas.

El proyecto también cuenta con el respaldo del Gobierno de México, representado por Gabriela Cuevas, quien destacó que esta iniciativa acerca la experiencia mundialista a la población.

México revive su historia futbolera con álbum de Lotería Nacional (cortesía)

Además, el álbum rinde homenaje tanto a figuras históricas del fútbol como a la Selección Femenil de 1971, ampliando la narrativa deportiva hacia una visión más completa e incluyente.

La colección arrancará oficialmente con el Sorteo Zodiaco Especial del 19 de abril; los billetes estarán disponibles en puntos de venta tradicionales y plataformas digitales.

“Es un álbum que acerca, que democratiza, que incluye, que nos demuestra que el mundial sí puede estar cerca de todas y todos nosotros. Y hoy, en esta gran coincidencia, en esta gran unión, celebramos tradición, cultura y pasión. Esta es una alianza que conecta identidad nacional con una narrativa global, con el México orgulloso de su grandeza cultural y el México que trabaja por sus comunidades” Gabriela Cuevas, coordinadora para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Quienes adquieran sus cachitos en línea podrán descargar el álbum en versión digital y llevar el seguimiento de su colección desde cualquier dispositivo.

México revive su historia futbolera con álbum de Lotería Nacional (cortesía)

Con esta propuesta, la Lotería Nacional apuesta por reinventar el coleccionismo en México, integrando historia, deporte y tecnología en una experiencia que se perfila como uno de los proyectos más llamativos rumbo al Mundial 2026.