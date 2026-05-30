Se dio a conocer la muerte de Jorge Treviño a los 90 años de edad, recordado por ser exgobernador de Nuevo León que marcó una era política

Muerte de Jorge Treviño, exgobernador de Nuevo León la cual sucedió este viernes 29 de mayo de 2026, por ahora se desconoce las causas, pues no se emitió detalles si fue por enfermedad o de forma natural.

Jorge Treviño, exgobernador de Nuevo León que marcó una era política en el estado

Jorge Treviño fue uno de los exgobernadores de Nuevo León más recordados, pues durante su estancia en el poder estatal marcó una era política.

Pues el exgobernador de Nuevo León, Jorge Treviño estuvo al frente del gobierno estatal del 1 de agosto de 1985 al 31 de julio de 1991.

Destacando que durante su gobierno, Jorge Treviño logró la construcción de la primera línea del Metro en el estado de Nuevo León.

Construcción de la Línea 1 del Metro en Nuevo León que va de la estación Exposición, en Guadalupe, hasta San Bernabé, en Monterrey.

Además de la construcción de varios sitios que siguen vigentes en Nuevo León como el Palacio de Justicia, el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), la Autopista Monterrey-Cadereyta, el Anillo Periférico, el Puente Internacional Colombia y el Hospital General de Doctor Arroyo.

Muere Jorge Treviño, exgobernador de Nuevo León (Jorge Treviño)

PRI lamenta la muerte de Jorge Treviño, exgobernador de Nuevo León

Ante la muerte de Jorge Treviño, exgobernador de Nuevo León, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lamentó su fallecimiento.

“Las diputadas y los diputados federales del grupo parlamentario del PRI de la LXVI Legislatura expresamos nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Jorge Alonso Treviño Martínez, exgobernador de Nuevo León. Nos unimos a la pena de sus familiares y amigos”. PRI