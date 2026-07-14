La subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Angélica Noemí Juárez Pérez, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la presentación del billete conmemorativo por el 90 aniversario de la Escuela Normal Superior de México, una institución considerada fundamental en el formación de docentes para el sistema educativo nacional.

Durante el evento también participaron el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, y el director de la Escuela Normal Superior de México, Gonzalo López Rueda.

Angélica Noemí Juárez Pérez destaca legado de la Escuela Normal Superior

La subsecretaría de la SEP, Angélica Noemí Juárez Pérez, recordó que la Escuela Normal Superior de México desempeñó un papel clave en la consolidación del sistema educativo surgido tras la Revolución Mexicana y en la defensa de la educación pública, gratuita y obligatoria.

Además, destacó que este año coinciden dos conmemoraciones relevantes para el país: el centenario de la educación secundaria en México y los 90 años de la institución encargada de formar a buena parte del magisterio especializado en este nivel educativo.

No estamos solos, caminamos ya de la mano, educación básica y educación normal. Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública

LOTENAL presentó un billete conmemorativo por el 90 aniversario de la Escuela Normal Superior de México. (cortesía)

Lotería Nacional rinde homenaje a maestras y maestros de México

Por su parte, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vivaldo, señaló que la emisión de este billete conmemorativo representa un reconocimiento a la trayectoria de la Escuela Normal Superior de México y a las generaciones de docentes que han contribuido a la formación educativa del país.

Asimismo, destacó que en el contexto actual, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la educación pública mantiene un papel prioritario para impulsar el bienestar y reducir desigualdades.

Porque quien educa a una persona transforma una vida, pero quien educa a un pueblo, transforma el destino de una nación. Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

Sorteo Superior No. 2892 entregará premio mayor de 17 millones de pesos

Además la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, informó que el Sorteo Superior No. 2892 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

Este sorteo se realizará el próximo 31 de julio de 2026 y para esta edición se emitieron 2 millones 400 mil cachitos que estarán disponibles a través de la red de vendedores, puntos autorizados y plataformas oficiales.

LOTENAL presentó un billete conmemorativo por el 90 aniversario de la Escuela Normal Superior de México. (cortesía)

Mientras que, el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que la difusión nacional del billete contribuirá a fortalecer la identidad histórica y social de la comunidad normalista, mientras que el director de la Escuela Normal Superior de México, Gonzalo López Rueda, aseguró que este homenaje reconoce nueve décadas de compromiso con la formación de maestras y maestros al servicio de México.