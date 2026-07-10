El Pato Merlín, uno de los personajes más populares entre la afición mexicana durante la Copa del Mundo 2026, fue homenajeado por Lotería Nacional con la presentación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2891.

La develación del billete estuvo encabezada por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, junto con Karla Ivette Gómez, Carlos Gómez y Cristián Gómez, familiares y cuidadores del ave, que también estuvo presente en la ceremonia.

Merlín se viralizó durante el Mundial por recorrer las calles con los colores de la Selección Mexicana, convirtiéndose en uno de los símbolos más representativos de la afición durante la justa deportiva.

Pato Merlín protagoniza nuevo billete conmemorativo de Lotería Nacional (Cortesía )

Lotería Nacional reconoce la historia del Pato Merlín y su familia

Durante el evento, Olivia Salomón destacó que el homenaje reconoce no solo al Pato Merlín, sino también a la familia trabajadora que está detrás de su historia.

La funcionaria señaló que este billete busca preservar una historia que nació de manera espontánea entre la gente y que se convirtió en parte de la memoria colectiva del Mundial celebrado en México.

También resaltó que el reconocimiento refleja valores como la solidaridad, la alegría y la cercanía que caracterizan a las familias mexicanas.

Por su parte, Karla Ivette Gómez López agradeció el cariño que ha recibido junto con sus hijos y aseguró que este homenaje representa a miles de familias trabajadoras que todos los días salen adelante con esfuerzo.

Asimismo, destacó que el reconocimiento también visibiliza el trabajo de muchas madres solteras y recordó la importancia de promover el respeto y el bienestar de los animales.

Pato Merlín protagoniza nuevo billete conmemorativo de Lotería Nacional (Cortesía )

Billete del Pato Merlín participará en sorteo con premio de 17 millones de pesos

Lotería Nacional informó que para el Sorteo Superior No. 2891 se imprimieron 2 millones 400 mil cachitos, los cuales ya se encuentran disponibles en los puntos de venta, la App MiLotería y el sitio oficial de la institución.

El sorteo ofrecerá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

La celebración del Sorteo Superior No. 2891 está programada para el 24 de julio de 2026 a las 20:00 horas y será transmitida a través del canal oficial de YouTube de Lotería Nacional Sorteos Tradicionales.