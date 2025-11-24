Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, encabezó en el puerto de Veracruz el Sorteo Zodiaco Especial No. 1727, realizado para conmemorar el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, como un homenaje a las mujeres y hombres que han servido a la patria a lo largo de dos siglos.

Lotería Nacional celebra el Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 en tierra veracruzana

Desde el Museo Naval México, Olivia Salomón destacó que Veracruz es una tierra decisiva para la historia del país, cercana tanto al corazón de la institución como al del pueblo mexicano. Recordó que hace dos siglos este puerto fue testigo del cierre definitivo del dominio extranjero, y que sus aguas representan resistencia, valentía y el triunfo de la libertad.

La directora resaltó también la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a “más territorio y menos escritorio”, y señaló que la Lotería Nacional cumple con uno de sus fines esenciales al llevar sus actividades a todos los rincones del país: reconocer a México, fortalecer la transparencia y acercar la institución a donde se construye la vida pública.

Cada sorteo fuera de nuestras instalaciones es un ejercicio de cercanía, de responsabilidad y de identidad. Es la forma de decirle al pueblo que esta institución le pertenece, que camina con él y que trabaja para él. Olivia Salomón

Asimismo, subrayó que la Lotería Nacional honra a quienes dan identidad y fortaleza al país, dedicando este sorteo a la Armada de México, en sus 200 años de servicio, así como a las generaciones que históricamente han protegido la soberanía marítima.

Lotería Nacional conmemora 200 años de la Consolidación de la Independencia en el mar. (Cortesía )

Veracruz da la bienvenida a la Lotería Nacional

En representación de la gobernadora Rocío Nahle García, el secretario de Turismo estatal, Igor Rojí López, afirmó que la Lotería Nacional es una institución “llena de historia y confianza”, y que este sorteo rinde homenaje a las heroínas y héroes que defendieron el territorio nacional.

Destacó que este evento no sólo conmemora un momento histórico, sino que reafirma la transparencia, legalidad y profesionalismo de la institución.

Por parte de la Secretaría de Marina, el Almirante CG DEM Ramiro Lobato Camacho, comandante de la Primera Región Naval en Veracruz, destacó la importancia del billete conmemorativo que refleja valores de libertad y valentía. Añadió que el sorteo representa un puente de hermandad que llega a los hogares y a la memoria de las y los mexicanos.

Además, la Lotería Nacional tiene un valor cultural inmenso, cada billete es un mensaje, cada cachito es una ventana a nuestra identidad, cada emisión conmemorativa es una forma de educar, sensibilizar y enorgullecer a México. Almirante Lobato Camacho

Señaló que gracias a esta emisión, miles de personas recordarán la historia que marcó la afirmación de la libertad nacional desde el horizonte marino.

En el evento también estuvo presente el director del Museo Naval México, Capitán Frag. CG. DEM Luis García Cardoza, además de representantes de instituciones y público veracruzano.

Lotería Nacional conmemora 200 años de la Consolidación de la Independencia en el mar. (Cortesía )

Resultados del Sorteo Especial No. 1727

El Sorteo Zodiaco Especial No. 1727 otorgó 43 millones de pesos en premios en una serie.

Premio Mayor (11 millones de pesos): signo Géminis No. 6050, vendido en Ciudad Obregón, Sonora.

Segundo premio (1.5 millones): signo Cáncer No. 9025, vendido en Colima, Colima.

Tercer premio (1.5 millones): signo Virgo No. 1406, vendido en Ciudad de México.

Los reintegros correspondieron al signo Géminis y al número 0. La repetición del sorteo se encuentra en el canal oficial de Youtube “Lotería Nacional-Sorteos Tradicionales”. También se puede consultar la lista de premios y reintegros en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/zodiaco/zodiaco1727.pdf