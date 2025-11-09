La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó la presentación del billete del Sorteo Zodiaco No. 1725, una edición especial que promueve la importancia de la inclusión y la no discriminación.

En compañía de la titular del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, develaron el billete con el mensaje “México es diversidad, inclusión y derechos, palabras que transforman”, como símbolo del compromiso institucional por construir un país más justo e igualitario.

Billete por la igualdad: Conapred y Lotería Nacional promueven la inclusión

La develación del billete se realizó en el Centro Nacional de las Artes (CENART) y marcó el cierre de la Jornada Nacional por la Igualdad y No Discriminación, celebrada cada 19 de octubre como parte del “Día Nacional por la Igualdad y No Discriminación”.

Conapred y Lotería Nacional emiten billete conmemorativo por la lucha contra la discriminación. (Cortesía )

Durante su intervención, Olivia Salomón destacó que la Lotería Nacional mantiene un firme compromiso con visibilizar las causas sociales que fortalecen la convivencia, la empatía y el respeto entre todas y todos los mexicanos.

Salomón subrayó que México vive un momento de transformación en el que las instituciones trabajan para cerrar brechas y derribar barreras, garantizando que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

Nueva era de justicia e inclusión con la 4T

La titular de Lotería Nacional reconoció que, en el contexto de la Cuarta Transformación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las instituciones han renovado su visión sobre la justicia y el ejercicio del poder.

Asimismo, destacó la relevancia del Plan Integral contra el Abuso Sexual, impulsado por la Secretaría de las Mujeres, como parte del compromiso del gobierno con el acceso a la justicia y el cambio cultural en la sociedad.

Por su parte, Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Conapred, recordó que cada 19 de octubre representa una oportunidad para reconocer la lucha histórica contra la discriminación y fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos.

Cada cachito de este billete lleva un mensaje y queremos que viaje por todo el país, que cada persona que lo vea sienta orgullo de vivir en un país que se atreve a mirarse diverso y a decir, con voz firme, que la igualdad no es un ideal, es una responsabilidad colectiva. Claudia Olivia Morales Reza

Lotería Nacional: Un cachito incluyente por la igualdad

En representación de la Secretaría de Gobernación, Tobyanne Ledesma Rivera, titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, afirmó que la lucha contra la discriminación debe ser constante y ética, una tarea que exige introspección y voluntad política.

El evento contó también con la participación de Raúl Uribe Carvajal, representante del Centro Nacional de las Artes, quien reiteró la necesidad de que todos los espacios públicos sean libres de violencia y discriminación.

Finalmente, se informó que el Sorteo Zodiaco No. 1725 se celebrará el domingo 9 de noviembre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos y una bolsa total de 24 millones en premios.

Los billetes están disponibles en los 11 mil puntos de venta de la Lotería Nacional y en miloteria.mx, con un costo de $20 por cachito y $400 por serie completa.