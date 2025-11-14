La titular de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezó la develación del billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1728, dedicado al 87 aniversario de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Durante el acto, también participó el secretario de Salud, David Kershenobich, quien destacó el papel esencial de las y los trabajadores del Estado en el funcionamiento de las instituciones públicas.

Lotería Nacional rinde homenaje a la historia laboral de México

Olivia Salomón subrayó que esta edición conmemorativa honra la promulgación del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, una conquista histórica impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas, que sentó las bases de derechos como seguridad social, igualdad salarial y jornada digna.

El billete conmemorativo que hoy presentamos es mucho más que un símbolo: es una carta de gratitud del pueblo de México a sus trabajadoras y trabajadores. Olivia Salomón

Añadió que la FSTSE es parte fundamental de la historia nacional, construida por mujeres y hombres con vocación de servicio. Asimismo, reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum por dignificar el empleo público y consolidar políticas laborales justas.

Lotería Nacional celebra 87 años de la FSTSE con billete conmemorativo. (Cortesía )

En su mensaje, destacó también que el billete rinde homenaje al líder histórico Joel Ayala Almeida, símbolo de diálogo, compromiso y patriotismo. Resaltó que, bajo la actual dirigencia de Marco Antonio García Ayala, la FSTSE transita una etapa de modernización, unidad y fortalecimiento institucional.

Reconocimiento al papel histórico de la FSTSE

El secretario de Salud, David Kershenobich, recordó que desde su creación el 5 de diciembre de 1938, la FSTSE ha sido pilar en la defensa de los derechos laborales y motor del servicio público.

Subrayó que el progreso nacional requiere del esfuerzo conjunto entre el Estado y el sindicato, una alianza que garantiza estabilidad institucional y bienestar para quienes hacen posible la operación gubernamental.

Destacó también que el fortalecimiento del sistema de salud, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, no puede entenderse sin la colaboración de la FSTSE.

En su intervención, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García Ayala, afirmó que el 87 aniversario del Estatuto Jurídico es un acto de memoria que honra la lucha y dignidad de quienes han servido al país con lealtad.

Recordó que el Estatuto de 1938 es la columna vertebral de la FSTSE al garantizar derechos como vacaciones, aguinaldo, seguridad social y vivienda. Rindió homenaje a Joel Ayala Almeida, referente del sindicalismo democrático y constructor de unidad gremial.

También reconoció la vocación de diálogo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como las políticas orientadas a dignificar el servicio público.

Por su parte, en representación de la secretaria de Gobernación, el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Cristóbal Arias Solís, destacó la importancia de difundir la conmemoración a través de los más de dos millones de billetes que recuerdan que el trabajo digno es un derecho fundamental.

Al evento asistieron representantes del Congreso del Trabajo, del SNTE, de dependencias federales y de los 87 sindicatos que conforman la FSTSE, además de autoridades de seguridad social y hacendarias.

Billete conmemorativo honra los 87 años de la FSTSE

Olivia Salomón recordó que la Lotería Nacional, con 255 años de historia, sigue reconociendo las grandes transformaciones del país.

El sorteo se realizará el domingo 30 de noviembre, a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos y una bolsa total de 24 millones de pesos.

Los 2 millones 400 mil cachitos ya están disponibles en puntos de venta y en miloteria.mx. El costo del cachito es de $20, y la serie o entero tiene un precio de $400. La transmisión será en el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.