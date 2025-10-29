La Lotería Nacional, encabezada por Olivia Salomón, rindió homenaje a los 10 años de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) del SNDIF con la develación de un billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2864, realizada en el auditorio “Ius Semper Loquitur” de la Facultad de Derecho de la UNAM.

El billete celebra una década de labor dedicada a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la infancia, promoviendo que niñas, niños y adolescentes crezcan con seguridad, bienestar y oportunidades para desarrollar su potencial.

Desde la UNAM, Olivia Salomón destacó la labor de la Procuraduría, presente en albergues, juzgados, fronteras y comunidades, defendiendo la voz de quienes no siempre pueden hacerlo por sí mismos.

Cada cachito que circule por todo México llevará impreso un mensaje claro y profundo: que proteger a la niñez es proteger el alma de la nación, y que la verdadera transformación empieza en la infancia. Olivia Salomón

A su vez, agregó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se construye un país más justo, humano y solidario, donde el Humanismo Mexicano se refleja en las leyes, las instituciones y en quienes cuidan a los sectores más vulnerables.

SNDIF y la defensa de los derechos de la infancia

La titular del SNDIF, María del Rocío García Pérez, resaltó la importancia de garantizar que cada niña, niño y adolescente ejerza plenamente sus derechos, crezca en entornos seguros y acceda a oportunidades de desarrollo.

Asimismo, la procuradora federal Fabiola María Salas Ambriz celebró la primera década de la institución, reafirmando el compromiso de construir un país donde la niñez y adolescencia vivan con amor, respeto y equidad.

Olivia Salomón devela billete conmemorativo de los 10 años de la PFPNNA. (Cortesía )

Sara Mis Palma León, en representación de la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que la universidad ofrece su claustro académico para fortalecer la protección legal de niñas, niños y adolescentes y la formación de quienes los atienden.

Por su parte, Guadalupe Barrera Nájera, de la Defensoría de Derechos Universitarios, resaltó que la UNAM alberga un 25% de población adolescente, principalmente en bachillerato, lo que refuerza la necesidad de garantizar la atención y derechos de este grupo.

El Sorteo Superior No. 2864 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 51 millones de pesos en premios. Se emitieron 2.4 millones de cachitos, disponibles en toda la República y en miloteria.mx. El sorteo se celebrará el 21 de noviembre a las 20:00 horas, con transmisión en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.