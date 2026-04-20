La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, entregó apoyos del programa Herramientas para tu Futuro 2026 a 360 jóvenes provenientes de los 60 municipios del estado, con el objetivo de fortalecer su desarrollo laboral, incrementar sus ingresos y fomentar el autoempleo y la movilidad.

Durante el evento realizado en el Museo de Arte de Tlaxcala, se informó que, a lo largo de la actual administración, más de 281 mil jóvenes han sido beneficiados a través de programas impulsados por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ).

Entre estas acciones destacan iniciativas como el impulso a la participación internacional de jóvenes, programas de salud visual y el acceso a herramientas tecnológicas a bajo costo, orientadas a mejorar sus oportunidades académicas y laborales.

Tlaxcala fortalece oportunidades para jóvenes con inversión social

El gobierno estatal ha incrementado de manera sostenida el presupuesto destinado a programas juveniles, con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo y mejorar la calidad de vida de este sector.

A estas acciones se suma la construcción de 100 unidades deportivas y la rehabilitación de espacios comunitarios, además de la proyección de 35 nuevos espacios como parte de las actividades vinculadas al Mundial Social 2026.

En materia de infraestructura, el presupuesto deportivo ha crecido significativamente en los últimos años, y se contempla la creación de 10 nuevas universidades gratuitas, 30 bachilleratos, carreteras tecnológicas y un auditorio con capacidad para mil personas dentro del Conservatorio de Música.

Programa impulsa emprendimiento y desarrollo juvenil en Tlaxcala

Autoridades estatales y municipales destacaron que este programa contribuye a fortalecer el emprendimiento, la generación de ingresos y la vinculación de las juventudes con el mercado local.

Las y los beneficiarios recibieron diversos apoyos, entre ellos kits de repostería, estilismo, manicura, jardinería y carpintería, herramientas que les permitirán desarrollar actividades productivas.

Además, algunos apoyos como bicicletas facilitarán el traslado de estudiantes a sus centros educativos, lo que impacta directamente en su permanencia escolar y en la reducción de tiempos de traslado.

El programa forma parte de una estrategia integral para consolidar el desarrollo de las juventudes tlaxcaltecas mediante acciones enfocadas en educación, empleo y bienestar social.