La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, realizó una visita a la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala para presenciar los ensayos de una nueva interpretación del Himno a Tlaxcala, propuesta artística desarrollada por estudiantes y docentes de la institución.

Durante el recorrido, la mandataria escuchó la adaptación del tema oficial, ahora concebida para orquesta sinfónica y coro, con el objetivo de actualizar su ejecución y acercarla a nuevas generaciones.

Nueva versión del Himno a Tlaxcala será difundida en escuelas y eventos oficiales

La gobernadora reconoció el talento de las y los jóvenes que participan en el proyecto y destacó la relevancia de fortalecer la identidad cultural del estado a través de la música.

Nueva versión del Himno a Tlaxcala será interpretada por orquesta sinfónica (cortesía)

En el encuentro también participaron la secretaria de Cultura estatal, Karen Álvarez Villeda, así como María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, quienes acompañaron el ensayo y conocieron los avances de la producción.

El proyecto contempla la difusión de esta nueva versión en planteles educativos y actos oficiales, además de la elaboración de un material audiovisual para ampliar su alcance. También se prevé una presentación pública en el Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, donde se dará a conocer formalmente la reinterpretación.

Nueva versión del Himno a Tlaxcala será interpretada por orquesta sinfónica (cortesía)

El director de la EMET, Israel Gheno López, explicó que la propuesta busca adaptar el himno a un formato sinfónico con la participación de estudiantes, como parte de la conmemoración de su adopción oficial. La iniciativa mantiene la esencia de la composición original, creada por Carlos Cea y Díaz, pero con un enfoque contemporáneo.

Autoridades estatales señalaron que este tipo de proyectos forman parte del impulso cultural en la entidad, que incluye el desarrollo de infraestructura artística y la consolidación de espacios para la formación musical.