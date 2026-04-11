La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, realizó una visita a la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala para presenciar los ensayos de una nueva interpretación del Himno a Tlaxcala, propuesta artística desarrollada por estudiantes y docentes de la institución.
Durante el recorrido, la mandataria escuchó la adaptación del tema oficial, ahora concebida para orquesta sinfónica y coro, con el objetivo de actualizar su ejecución y acercarla a nuevas generaciones.
Nueva versión del Himno a Tlaxcala será difundida en escuelas y eventos oficiales
La gobernadora reconoció el talento de las y los jóvenes que participan en el proyecto y destacó la relevancia de fortalecer la identidad cultural del estado a través de la música.
En el encuentro también participaron la secretaria de Cultura estatal, Karen Álvarez Villeda, así como María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, quienes acompañaron el ensayo y conocieron los avances de la producción.
El proyecto contempla la difusión de esta nueva versión en planteles educativos y actos oficiales, además de la elaboración de un material audiovisual para ampliar su alcance. También se prevé una presentación pública en el Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, donde se dará a conocer formalmente la reinterpretación.
El director de la EMET, Israel Gheno López, explicó que la propuesta busca adaptar el himno a un formato sinfónico con la participación de estudiantes, como parte de la conmemoración de su adopción oficial. La iniciativa mantiene la esencia de la composición original, creada por Carlos Cea y Díaz, pero con un enfoque contemporáneo.
Autoridades estatales señalaron que este tipo de proyectos forman parte del impulso cultural en la entidad, que incluye el desarrollo de infraestructura artística y la consolidación de espacios para la formación musical.