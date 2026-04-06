El gobierno de Tlaxcala, encabezado por Lorena Cuéllar Cisneros, junto a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), ha impulsado el programa Equidad Territorial con Perspectiva de Género, el cual tiene como objetivo avanzar en la igualdad urbana.

De acuerdo con las autoridades, se plantea que la planeación urbana y la organización del espacio público respondan a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres.

Tlaxcala busca visibilizar aportaciones de mujeres

En Tlaxcala, de las 37 mil 418 vialidades registradas, solo el 2% cuentan con nombres femeninos, mientras que el 17% son masculinas y el 38% no tiene nombre. Por otra parte, el 55% de las vialidades son en conmemoración de nombres de hombres, fechas o eventos históricos.

David Guerrero Tapia, secretario de Ordenamiento Territorial, señaló que el gobierno ya identificó los municipios donde se cuenta con mayor área de oportunidad para intervenir en la nomenclatura urbana y reconocer el trabajo histórico de las mujeres.

En Tlaxcala solo 2% de calles tienen nombres de mujeres. (cortesía)

En el municipio de Yauhquemehcan, el 46% de las vialidades no tiene nombre, mientras que el 2% responde a denominaciones femeninas y el 8% a denominaciones masculinas. Es decir:

32 vialidades con nomenclatura femenina

131 vialidades con nomenclatura masculina

699 vialidades en otras categorías

797 vialidades sin nomenclatura

74 vialidades sin datos

De igual manera, en el municipio de Tlaxcala, el 25% de las calles no tiene nombre, mientras que el 17% tiene denominación masculina y el 2% femenina. Lo que significa que:

78 vialidades con nomenclatura femenina

552 vialidades con nomenclatura masculina

Mil 661 vialidades en otras categorías

808 vialidades sin nomenclatura

126 vialidades sin datos

En Tlaxcala solo 2% de calles tienen nombres de mujeres. (cortesía)

El programa contempla una investigación y diagnóstico de la nomenclatura existente; después se integrarán los nombres femeninos y definición de criterios. En la siguiente etapa participará el INE, INEGI y la SOTyV para realizar una consulta ciudadana, registrar las nomenclaturas y llevarlas a las vialidades y calles correspondientes.

Con esta estrategia, el gobierno de Tlaxcala busca impulsar políticas que reafirmen su compromiso con la igualdad de género en todos los ámbitos, reconociendo el papel de las mujeres en el estado.