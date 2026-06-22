Con una inversión pública y privada de 61 millones de pesos, Lorena Cuéllar Cisneros entregó 77 nuevas concesiones del servicio público en la modalidad de colectivo y puso en marcha la nueva Central de Autobuses de Huamantla, acciones que beneficiarán a más de 269 mil habitantes de ocho municipios de la zona oriente de Tlaxcala.

Durante el evento, la gobernadora destacó que el proceso de entrega de concesiones se ha realizado con orden y transparencia.

Una persona me decía hace un momento que desde niño había soñado tener su concesión. Es así como hoy se van dando las oportunidades a más personas, con orden, pagando su concesión como debe de ser y contando con los permisos correspondientes. Lorena Cuéllar, Gobernadora de Tlaxcala.

Además, señaló que la digitalización de trámites y servicios de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) ha contribuido a combatir la corrupción y brindar mayor certeza jurídica a las y los concesionarios.

Nueva Central de Autobuses de Huamantla fortalecerá la movilidad y conectividad en Tlaxcala

Lorena Cuéllar destacó que la nueva Central de Autobuses de Huamantla, construida con una inversión de 7 millones de pesos, fortalecerá la movilidad regional, mejorará la conectividad y contribuirá al ordenamiento del sistema de transporte público.

Asimismo, anunció que el inmueble albergará oficinas regionales de la Secretaría de Movilidad y Transporte y de la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de acercar servicios y trámites a la población.

La mandataria realizó la entrega simbólica de las concesiones, que impactarán en la movilidad de 269 mil 821 personas de los municipios de Apizaco, Atltzayanca, Cuapiaxtla, Chiautempan, Huamantla, El Carmen Tequexquitla, Tlaxco y Tlaxcala.

Estas demarcaciones concentran alrededor del 60 por ciento de la población usuaria del transporte público en la entidad, por lo que las nuevas concesiones buscan mejorar el traslado diario de miles de personas que dependen de este servicio para realizar sus actividades laborales, educativas y comerciales.

Por su parte, el titular de la SMyT, Marco Tulio Munive Temoltzin, afirmó que las nuevas concesiones reflejan la visión de un gobierno que busca garantizar el derecho a la movilidad mediante unidades modernas y seguras.

Detalló que esta acción representa una inversión de 54 millones de pesos por parte de los concesionarios, además de la generación de 77 empleos directos y 240 indirectos.

Diez rutas estratégicas reforzarán la movilidad en municipios de Tlaxcala

Marco Tulio Munive Temoltzin explicó que la apertura de 10 rutas estratégicas permitirá conectar la cabecera municipal de Huamantla con las siguientes comunidades:

Concepción Hidalgo

Nexnopala

Hermenegildo Galeana

Francisco Villa

San Antonio Tecopilco

San José Xicohténcatl

Los Pilares

Cuauhtémoc

San Carlos

Santa Anita

Ignacio Zaragoza

Nuevos Horizontes

San Nicolás, en Terrenate

Estas rutas facilitarán el traslado de trabajadores, comerciantes, productores y usuarios, además de impulsar la actividad económica y social de la región.

El funcionario precisó que se entregaron 35 concesiones para Huamantla, 15 para Chiautempan, 11 para Apizaco, cinco para Tlaxco, cuatro para Tlaxcala, tres para Atltzayanca, dos para Cuapiaxtla y dos para El Carmen Tequexquitla.

Unidades equipadas y respaldo institucional impulsan modernización del transporte en Tlaxcala

Las nuevas unidades modelo 2025 cuentan con cámaras de videovigilancia, sistemas de geolocalización GPS y botones de pánico, herramientas que fortalecerán la supervisión del servicio, mejorarán la capacidad de respuesta ante emergencias y brindarán mayor seguridad a las y los usuarios.

Por su parte, el presidente municipal de Huamantla, Salvador Santos Cedillo, reconoció el respaldo de la gobernadora y la coordinación con la iniciativa privada para impulsar proyectos que favorecen el desarrollo económico y social de la región.

Finalmente, el representante de los transportistas de la zona oriente, Bernardo López Nieto, agradeció el apoyo de la actual administración para modernizar el servicio y ofrecer a la ciudadanía unidades más dignas, modernas y seguras.