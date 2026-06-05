La gobernadora de Tlaxcala Lorena Cuéllar Cisneros entregó la reconstrucción y repavimentación de la carretera de acceso a la comunidad de Santiago Cuaula, en Calpulalpan, obra realizada con una inversión de 6 millones 900 mil pesos, con recursos 100 por ciento estatales, que puso fin a una demanda de más de 30 años de las familias de este región.

Durante el acto, la mandataria estatal anunció nuevos proyectos para fortalecer el desarrollo de Calpulalpan, entre ellos la construcción de un Auditorio Municipal, la Ciudad del Adulto Mayor, con una inversión estimada de 35 millones de pesos, y un complejo deportivo gestionado ante el IMSS por un monto de 100 millones de pesos.

Cuéllar Cisneros afirmó que Calpulalpan se ha consolidado como uno de los municipios prioritarios para la inversión pública estatal, ya que en lo que va de la administración estatal ha recibido más de 105 millones de pesos adicionales a su presupuesto para la ejecución de obras y acciones de infraestructura.

Asimismo, detalló que esta inversión se ha traducido en 15 obras que transforman la vida de las familias de esta zona del estado.

La mandataria sostuvo que estos resultados forman parte de una política de reorientación de los recursos públicos hacia obras y programas sociales, lo que ha permitido llevar infraestructura estratégica a los municipios, como hospitales, bachilleratos y ciudades temáticas.

La gobernadora destacó que al concluir su administración se habrán ejecutado cerca de 7 mil obras en todo el estado, cifra que, aseguró, será respaldada mediante certificación notarial.

Hemos cumplido los 300 compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, además de consolidar programas sociales que buscamos que queden asentados en la ley. Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Lorena Cuéllar Cisneros entregó la reconstrucción y repavimentación de la carretera Santiago Cuaula. (Cortesía )

Reconstrucción se materializa tras recorridos de la gobernadora por los municipios

Por su parte, el secretario de infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, destacó que la reconstrucción y repavimentación de la carretera de acceso a Santiago de Caula es resultado de una política de gobierno basada en la atención directa a las necesidades de la población y la obra se materializó tras los recorridos realizados por la gobernadora Lorena Cuéllar en los municipios.

En noviembre pasado el Gobierno del Estado asumió públicamente el compromiso de intervenir la carretera y entregarla a la comunidad. Hoy cumplimos la palabra duardo Rubén Hernández Tapia, secretario de infraestructura de Tlaxcala

Mientras que, el diputado local Ever Alejandro Campech Avelar reconoció el trabajo coordinado para atender necesidades de infraestructura en el municipio al tiempo que dio a conocer que resultado de las gestiones realizadas y con respaldo a la gobernadora Cuéllar Cisnero, se ejecutará la rehabilitación total de la vialidad que conduce al jardín de niños Miguel Altamirano, una intervención que abarcará entre siete y nueve cuadras.

En tanto, presidente municipal de Calpulalpan, José Manuel Jiménez del Razo, señaló que durante la actual administración estatal se han concretado acciones como la rehabilitación de la carretera a La Soledad, proyectos de mejoramiento urbano y diversas obras viales que han mejorado la calidad de vida de los habitantes del municipio.