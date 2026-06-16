La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, entregó obras de pavimentación y rehabilitación vial en distintas colonias y comunidades de la capital del estado, donde destacó que su administración ha destinado una inversión histórica de mil 918 millones de pesos para fortalecer la infraestructura urbana y el desarrollo regional.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Tlaxcala, la mandataria estatal afirmó que, en coordinación con el alcalde Alfonso Sánchez García, se han impulsado cerca de 200 obras de impacto social que han transformado la capital.

Obras viales mejoran movilidad en la capital de Tlaxcala

Las obras entregadas contemplan acciones de rehabilitación en las colonias Loma Bonita, Loma Xicohténcatl, la comunidad de Acuitlapilco, así como en el bulevar del Maestro y las avenidas Ocotelulco y Tepeticpac.

Para estos proyectos se destinó una inversión de 43.7 millones de pesos provenientes de recursos estatales.

Por lo que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, destacó proyectos de salud como el nuevo Hospital General de Tlaxcala y el futuro Hospital Regional de Especialidades, considerados piezas clave para el desarrollo del estado.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó obras que mejoran la vialidad y la infraestructura urbana en Tlaxcala.

Infraestructura fortalece seguridad y desarrollo económico

Por su parte, el presidente municipal Alfonso Sánchez García afirmó que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipal ha permitido atender rezagos históricos en materia de infraestructura urbana.

Mientras que, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, detalló que los trabajos incluyeron repavimentación asfáltica, construcción de banquetas, guarniciones, drenaje pluvial y mejoras integrales en vialidades estratégicas de la capital.

Finalmente, autoridades estatales y municipales coincidieron en que estas acciones contribuyen a fortalecer la movilidad, la seguridad vial y la competitividad económica de Tlaxcala capital, además de elevar la calidad de vida de miles de habitantes.