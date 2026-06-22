Un juez vinculó a proceso a Gregory Joel “N”, alias “El Gregory” o “El J”, por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo relacionado con la célula de La Unión Tepito en Ciudad de México (CDMX).

“El Gregory” se presentó a su audiencia inicial este lunes 22 de junio, donde un juez lo vinculó a proceso por narcomenudeo al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía de CDMX eran suficientes.

Vinculan a proceso a “El Gregory” de La Unión Tepito por narcomenudeo

El pasado 15 de junio, la Fiscalía de CDMX informó sobre la detención de “El Gregory” en un inmueble de la alcaldía Coyoacán y este lunes se logró su vinculación a proceso por narcomenudeo.

“El Gregory” es vinculado a proceso por narcomenudeo relacionado con La Unión Tepito (Captura de pantalla)

Gregory Joel “N”, alías “El Gregory”, era considerado un objetivo prioritario para las autoridades de CDMX debido a su presunta participación en actividades delictivas vinculadas con La Unión Tepito.

Asimismo, las investigaciones relacionan a “El Gregory” con diversos hechos delictivos ocurridos principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellos:

Extorsión

Homicidios

Lesiones por disparo de arma de fuego

De acuerdo con la información, el juez fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria, lapso en el que “El Gregory” permanecerá en prisión preventiva.

La Fiscalía CDMX reiteró que seguirá trabajando y “fortaleciendo sus capacidades para combatir a los grupos generadores de violencia y desarticular estructuras delictivas que afectan la seguridad”.