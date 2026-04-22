La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el Encuentro Estatal de Emprendedoras 2026, donde destacó los avances en políticas públicas orientadas a fortalecer la independencia económica de las mujeres y mejorar su calidad de vida.

Durante su administración, el 65 por ciento de los programas estatales han sido dirigidos a mujeres, con el objetivo de contribuir a la reducción de los ciclos de violencia. Estas acciones buscan transformar no solo la vida de las beneficiarias, sino también la de sus familias y comunidades.

Lorena Cuéllar fortalece red de apoyo y acceso a la justicia

Ante emprendedoras de distintas regiones del estado, la mandataria promovió la consolidación de redes de apoyo entre mujeres para fortalecer su desarrollo y capacidad de decisión.

Subrayó que la dependencia económica sigue siendo una de las principales barreras para salir de entornos de violencia, por lo que su gobierno impulsa alternativas a través del emprendimiento y programas sociales.

Como parte de esta estrategia, destacó la coordinación con el Poder Judicial para la construcción de 16 salas de oralidad, que permitirán agilizar procesos de custodia, divorcio y medidas de protección.

También se avanza en la consolidación de la Ciudad de la Mujer, un espacio integral para brindar atención, acompañamiento y herramientas que permitan a las mujeres reconstruir su vida con mayor independencia.

Lorena Cuéllar resalta avances en programas para mujeres en Tlaxcala. (Cortesía)

Impulso al emprendimiento femenino en Tlaxcala

La titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado, Nydia Cano Rodríguez, destacó que el emprendimiento es clave para transformar la vida de las mujeres desde el ámbito económico.

Entre los avances, sobresale la conformación de una red estatal de emprendedoras que genera oportunidades desde lo local y fortalece el desarrollo en los municipios.

Además, por primera vez se han otorgado apoyos económicos directos a mujeres, fortaleciendo las herramientas institucionales para impulsar proyectos productivos.

Durante el encuentro, mujeres de los 30 Centros LIBRE presentaron sus productos y proyectos, reflejando el impacto del acompañamiento institucional.

Estos espacios han beneficiado a 750 mujeres, quienes además reciben capacitación en empoderamiento económico para consolidar sus emprendimientos y fortalecer sus habilidades productivas.