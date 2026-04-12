La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la inauguración del primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi), como parte de la estrategia del Plan México para detonar inversión, empleo y prosperidad compartida.

Con este proyecto, Tlaxcala se posiciona como referente nacional, al implementar un modelo que será replicado en distintas regiones del país.

Tlaxcala se convierte en referente nacional con el primer Podecobi

Claudia Sheinbaum explicó que el modelo desarrollado en la entidad permite generar condiciones para la inversión mediante la urbanización de predios, su asignación conforme al interés real de empresas y la reinvención de recursos para ampliar el desarrollo.

La mandataria subrayó que este proyecto refleja resultados visibles, construidos con disciplina financiera y una visión clara del desarrollo, sin recurrir al endeudamiento.

En ese sentido, destacó que el estado ha logrado fortalecer su presupuesto y dirigir los recursos hacia obras, servicios y bienestar para la población.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que el Podecobi de Huamantla marca un momento decisivo, al convertir a Tlaxcala en la primera entidad en materializar este instrumento del Plan México.

Señaló que el estado no solo se suma a la estrategia nacional, sino que la encabeza con resultados, demostrando que el desarrollo puede llegar a todas las regiones.

Claudia Sheinbaum inaugura en Tlaxcala el primer Polo de Bienestar del país. (Cortesía)

Modelo de desarrollo en Tlaxcala será replicado a nivel nacional

Claudia Sheinbaum reconoció la capacidad, creatividad y visión del gobierno estatal para impulsar un modelo que comienza a consolidarse como política pública nacional.

Indicó que lo construido en Tlaxcala no es un proyecto aislado, sino una ruta que será replicada en distintas regiones bajo un enfoque de bienestar compartido.

El Podecobi de Huamantla abarca 53 hectáreas urbanizadas, con infraestructura lista para la inversión, como energía, agua, conectividad y servicios integrales que facilitan la instalación de empresas y la generación de empleo.

Este modelo parte de que el Estado crea condiciones para el desarrollo, al habilitar espacios productivos y permitir la reinvención del crecimiento económico, impactando directamente en la calidad de vida de las personas.

Además, la estrategia forma parte del Plan México, donde el crecimiento no solo se mide en cifras, sino en bienestar tangible, al integrar vivienda, salud, educación y comunidad.

Podecobi en Tlaxcala: inversión, infraestructura y alcance del proyecto

El proyecto contempla una inversión superior a 540 millones de dólares y la generación de más de 6 mil empleos, reflejando la confianza del sector productivo.

A ello se suma la expansión anunciada por la gobernadora, con un segundo terreno prácticamente comprometido y la proyección de un tercero que permitiría alcanzar 96.2 hectáreas, ante la alta demanda de inversionistas.

En su intervención, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que este polo se concretó en tiempo récord, cuando normalmente un parque industrial de esta magnitud tarda hasta dos años en construirse.

Señaló que este avance posiciona a Tlaxcala como ejemplo nacional, y permitirá acelerar el desarrollo de otros polos en el país, ya que al menos cinco entidades han manifestado su interés en replicar el modelo.

Asimismo, explicó que empresas de sectores automotriz, alimentario y metalmecánico ya participan en el proyecto, con terrenos adquiridos para desarrollar sus propias naves industriales.

El titular de Desarrollo Económico estatal, Javier Marroquín Calderón, destacó que el proyecto se construyó en solo siete meses, con una extensión cercana a 60 hectáreas, y con todos sus espacios colocados.

Con la inauguración del Podecobi en Huamantla, Tlaxcala concreta una inversión histórica y establece un modelo que se perfila como referente nacional, marcando una ruta clara para llevar el desarrollo económico a más regiones del país.