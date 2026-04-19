El activista ambiental Lázaro Mendoza Ramírez -de 51 años- fue localizado sin vida luego de que fue reportado como desaparecido el 14 de abril en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán.

Tras obtener una coincidencia total en los estudios de ADN, la Fiscalía General de Michoacán confirmó que el cuerpo calcinado encontrado al interior de una camioneta en una brecha de Salvador Escalante corresponde al activista.

FGE confirma que restos encontrados son del defensor ambiental de Michoacán, Lázaro Mendoza

El 14 de abril personal de la FGE fue notificado sobre el hallazgo de una persona sin vida, así como de un vehículo calcinado, en la localidad de Cungo, municipio de Salvador Escalante.

Localizan calcinado a Lázaro Mendoza, activista ambiental en Michoacán (@MLopezSanMartin / X )

Tras las pruebas genéticas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que los restos encontrados pertenecían al defensor ambiental de Michoacán, Lázaro Mendoza.

Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado, informó que ya se notificó a la familia sobre la coincidencia al 100% de la comparativa del ADN, sobre los restos de una persona localizada en un vehículo calcinado.

“Ayer se les había otorgado ya un avance del 80% de la veracidad de la información, pero hace unos minutos acabamos de notificarle que sí salió positivo al 100% la comparativa de ADN y, en unos momentos más, se estará haciendo entrega del cuerpo” Carlos Torres Piña

El Fiscal reportó que no se había recibido ninguna denuncia formal por parte de Lázaro, o de la comunidad, sobre alguna amenaza .

Lázaro Mendoza, quien colaboraba con la radio comunitaria La Fragua, es el segundo defensor del medio ambiente asesinado en la entidad en menos de una semana.

Esto es lo que se sabe de la desaparición del defensor ambiental de Michoacán, Lázaro Mendoza

Lázaro Mendoza fue visto por última vez el 14 de abril en la comunidad de Paramuén, en el municipio de Salvador Escalante, cuando realizaba actividades relacionadas con su labor ambiental.

Desde que se dio a conocer la desaparición de Lázaro Mendoza se desplegaron operativos de búsqueda.

Las autoridades encargadas de la investigación descubrieron evidencia crítica en un terreno relacionado con el activista Lázaro Mendoza.

Entre los hallazgos más alarmantes se encuentran pertenencias personales, restos hemáticos y proyectiles, elementos que apuntan a que el sitio fue escenario de un acto violento.

La FGE continúa con los actos de investigación y se mantienen abiertas todas las líneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de quien o quienes resulten responsables.