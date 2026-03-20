Nazareth Cortés Velasco, comisaria ejidal de San Pedro Totolapám y activista, fue asesinada durante la madrugada de este jueves 19 de marzo mientras regresaba a su domicilio en Oaxaca.

La Fiscalía de Oaxaca informó que Nazareth Cortés Velasco fue localizada sin vida en el kilómetro 80 de la carretera federal 190 y presentaba visibles impactos de arma de fuego.

Asesinan en Oaxaca a Nazareth Cortés Velasco, comisaria ejidal y activista (Redes sociales)

Nazareth Cortés Velasco, comisaria ejidal y activista, fue hallada sin vida en Oaxaca

La activista y comisaria ejidal Nazareth Cortés Velasco, de 38 años, fue asesinada en Oaxaca mientras viajaba en la camioneta oficial junto a su hija con rumbo a su domicilio.

De acuerdo con la información, sujetos armados habrían disparado contra Nazareth Cortés Velasco y su hija; sin embargo, esta no resultó herida y fue trasladada a un hospital para su revisión.

Personal de la Fiscalía de Oaxaca acudió al sitio para realizar las investigaciones correspondientes por el presunto feminicidio de Nazareth Cortés Velasco y dar con los responsables.

La familia de Nazareth Cortés Velasco confirmó la muerte de la activista e invitaron a su sepultura; hasta el momento no se ha revelado ninguna línea de investigación en el caso.