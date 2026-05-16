El activista Macario García Merino, activista de Oaxaca, habría sido levantado la mañana de este viernes 15 de mayo con uso de violencia arbitraria y en su domicilio en Agua Fría Copala, Santiago Juxtlahuaca.

Fue la organización que Macario García Merino dirige, MULTI (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente), quienes denunciaron la presunta detención ilegal y posterior desaparición del activista.

Recordaron que Macario García Merino está protegido con la medida cautelar MC-279-22 otorgada por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en 2022, por riesgo de amenazas.

Tras la denuncia de MULTI, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca aclara que Macario García Merino fue detenido por disparar un arma de fuego, poniendo en riesgo a la ciudadanía.

Macario García Merino es detenido por poner en riesgo a comunidad de Santiago Juxtlahuaca

Tras la denuncia de que Macario García Merino fue levantado en su domicilio, la SSPC de Oaxaca confirmó la detención contra el líder triqui, quien habría hecho múltiples detonaciones de un arma de fuego.

En este sentido, Macario García Merino es señalado de alterar el orden y poner en riesgo a la comunidad de Agua Fría Copala, derivado de los disparos que perpetró desde su domicilio.

La SSPC de Oaxaca añade que los policías auxiliaron a un ciudadano, quien denunció a Macario García Merino y a su hijo, por lo que mediante “uso legítimo de la fuerza”, el líder de MULTI fue detenido.

Las autoridades del estado explicaron a su vez que mientras los elementos se retiraban del lugar, el hijo de Macario García Merino —de quien no revelan si fue detenido— les disparó en diversas ocasiones.

Denuncian "levantón" de Macario García Merino; autoridades confirman detención (SSPC Oaxaca)

A su vez, aclararon el paradero de Macario García Merino, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en la capital de la entidad, para determinar su situación jurídica.

Macario García Merino: MULTI denuncia detención ilegal y persecución política contra su dirigente

El movimiento que dirige Macario García Merino rechaza la versión de la SSPC de Oaxaca, ya que, asevera, los cerca de 20 policías estatales no presentaron orden de aprehensión alguna.

MULTI afirma también que los elementos actuaron de forma violenta por presunta consigna política, en lo que definieron un claro acto de represión, persecución y criminalización hacia el pueblo triqui.

Por lo mismo, MULTI exige que Macario García Merino sea presentado con vida; en caso contrario, la organización responsabilizó al gobierno de Oaxaca, ante lo que denunciaron es una guerra.