El histórico Lienzo Charro celebró su 63 aniversario del Lienzo Charro con una charreada de gala como parte de Tlaxcala La Feria de Ferias 2026, en una jornada que reunió a destacadas asociaciones de Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala.

A lo largo de más de seis décadas, este recinto ha sido escenario de acontecimientos deportivos de talla nacional y se ha mantenido como un espacio representativo de la charrería en Tlaxcala y de las tradiciones ecuestres del país.

Lienzo Charro de Tlaxcala (cortesía)

Asociaciones charras de tres estados participan en la celebración

Entre las agrupaciones participantes estuvo la Asociación Nacional de Charros, de Ciudad de México, institución fundada hace 105 años y reconocida como la decana de la charrería en México.

También participaron Rancho El Pitayo, de Querétaro, escuadra que ostenta el título de Campeón Nacional en la categoría AA, y Rancho El Sueño, actual campeón estatal de Tlaxcala.

La presencia de estas asociaciones reunió distintas expresiones de la tradición charra y la competitividad regional en el marco del aniversario del recinto.

Escaramuzas protagonizan reencuentro después de cuatro décadas

Uno de los momentos destacados de la conmemoración fue el reencuentro ecuestre entre la Escaramuza Monumental Infantil y las Regionales de Tlaxcala, que volvieron a compartir el mismo ruedo después de cuatro décadas.

La reunión representó un encuentro entre generaciones de mujeres vinculadas a la charrería, en una celebración que buscó reconocer la continuidad de esta tradición.

Lienzo Charro de Tlaxcala (cortesía)

Lienzo Charro será sede del Campeonato Nacional de Charros Mayores

Como parte de las actividades de su trayectoria, el recinto se prepara para recibir nuevamente a la charrería federada, luego de confirmarse como sede del Campeonato Nacional de Charros Mayores.

La competencia se llevará a cabo del 21 al 29 de noviembre, con lo que el Lienzo Charro volverá a recibir a participantes de esta disciplina en un encuentro de alcance nacional.

Al evento de aniversario asistieron Rosa Elena Nava García Méndez, presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias en la Ciudad de Tlaxcala; Carla López Malo, secretaria de Turismo del Estado de Puebla, e Isidro Candia García, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Tlaxcala.