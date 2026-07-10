La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, supervisó los avances de la transformación integral del recinto donde se realizará “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026”, proyecto que contempla nuevas instalaciones, espacios más amplios y mejores servicios para recibir a miles de familias.

Durante un recorrido por las obras, la Gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, constató el progreso de los trabajos que permitirán modernizar uno de los espacios de convivencia más importantes de la entidad.

Lorena Cuéllar supervisó la renovación del recinto de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026, que contará con nuevos espacios. (cortesía)

Nuevo palenque tendrá capacidad para 5 mil 800 personas

Entre las principales intervenciones destaca la construcción d eun nuevo palenque con capacidad para 5 mil 800 espectadores, lo que lo convertiría en uno de los recintos de este tipo con mayor capacidad en el país.

Será una feria totalmente nueva. Prácticamente se reconstruyó gran parte de la infraestructura y ahora tendremos espacios más amplios: El nuevo palenque tendrá capacidad para 5 mil 800 personas, incluso superior al de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, que cuenta con alrededor de 4 mil 700 lugares. Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala

La mandataria afirmó que esta renovación permitirá albergar espectáculos de gran formato, incrementar la afluencia de visitantes y fortalecer la proyección turística, cultural y comercial de Tlaxcala.

Lorena Cuéllar supervisó la renovación del recinto de Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026, que contará con nuevos espacios. (cortesía)

Recinto avanza conforme al calendario y contará con nuevos servicios

Por su parte el secretario de Infraestructura de Tlaxcala, Eduardo Rubén Hernández Tapia, informó que actualmente se realiza el montaje de la estructura del nuevo palenque.

Detalló que el proyecto incluye además nuevos restaurantes, una zona renovada de bares, espacios para la venta de artesanías y un lienzo charro completamente techado.

Estas obras buscan ofrecer mejores condiciones de seguridad, comodidad y funcionalidad tanto para visitantes como para expositores y participantes.

Además comentó que los trabajos avanzan de acuerdo con el programa establecido para que “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026” pueda recibir a sus asistentes con una imagen completamente renovada.

La rehabilitación integral del recinto busca mejorar la experiencia de comerciantes, artesanos, artistas y visitantes durante una de las celebraciones más representativas del estado.

Con esta intervención, el Gobierno de Tlaxcala fortalece la infraestructura destinada a la convivencia familiar y prepara una edición renovada de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026”, con mayor capacidad y espacios modernizados para recibir visitantes de distintas regiones del país.