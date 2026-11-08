El Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) acordó pronunciarse contra la permanencia en prisión del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien enfrenta un proceso penal por el delito de traición a la patria y permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

El senador Mario Vázquez Robles informó sobre la decisión al concluir la sesión del Consejo Estatal del PAN, realizada este sábado 7 de noviembre, en la que también se abordaron asuntos relacionados con el futuro político del partido en la entidad.

El senador advirtió que se acusó al exfiscal César Jáuregui Moreno de chivo expiatorio del régimen morenista, y cuestionó que el caso pueda utilizarse para advertir a funcionarios que combaten a organizaciones criminales desde las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

PAN Chihuahua cuestiona proceso contra César Jáuregui

El senador Mario Vázquez sostuvo que, desde la perspectiva del partido, la acusación contra César Jauregui busca establecer un precedente para que cualquier funcionario que enfrente a la delincuencia pueda ser sometido a un proceso penal, incluso por un delito como traición a la patria.

Por ello, el PAN Chihuahua determinó fijar una postura institucional contra la permanencia del exfiscal en prisión. De acuerdo con el senador, el caso ha generado manifestaciones de respaldo de militantes panistas, dirigentes políticos y ciudadanos.

Como parte de los acuerdos, el Consejo Estatal aprobó publicar un desplegado en medios de comunicación locales y nacionales para difundir el posicionamiento de Acción Nacional y su rechazo a que el exfiscal César Jauregui continúe privado de la libertad mientras enfrenta el proceso penal.

El exfiscal permanece recluido en el Altiplano luego de ser vinculado a proceso por una acusación relacionada con un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en Chihuahua. Según los datos expuestos por su defensa, durante el operativo fueron aseguradas aproximadamente dos toneladas de metanfetaminas.

La defensa jurídica del exfiscal ha cuestionado los fundamentos de la imputación y sostiene que no existen elementos que acrediten su responsabilidad en el delito que se le atribuye.

PAN acuerda explorar alianzas políticas en Chihuahua

Durante la misma sesión, los consejeros aprobaron explorar posibles alianzas políticas con otras fuerzas para fortalecer la participación de Acción Nacional en los próximos procesos electorales.

También acordaron avanzar en la elaboración de la plataforma política del partido, como parte de los trabajos de organización rumbo a las siguientes elecciones.

PAN solicita método ordinario para candidatura en Chihuahua capital

Otro de los acuerdos fue solicitar a las instancias correspondientes del partido que la selección de la candidatura a la Presidencia Municipal de Chihuahua capital se realice mediante el método ordinario de selección, conforme a los procedimientos internos del PAN.

El senador Mario Vázquez explicó que estas determinaciones forman parte de las definiciones adoptadas por el Consejo Estatal de cara a los próximos años.

De esta manera, el órgano partidista concluyó su sesión con acuerdos en materia electoral y organizativa, además de fijar su postura institucional sobre el proceso penal que enfrenta el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui.