La música tradicional de Tlaxcala llegará a San Francisco, California, con la participación del Ensamble Típico del Estado de Tlaxcala en el concierto Salterio Mexicano, una presentación que busca difundir el patrimonio musical de Tlaxcala y acercar al público internacional a las expresiones culturales de la entidad.

El evento, titulado Salterio Mexicano: Concierto y Conversación, se realizará en el Community Music Center y combinará interpretaciones musicales con un diálogo sobre la historia, las características y la relevancia cultural del instrumento.

Músicos tlaxcaltecas presentarán el salterio mexicano

La presentación contará con Claudio Israel Vázquez Herrera, en el salterio soprano; David Hernández Pozos, en el salterio tenor, y Juan Carlos Zamora Contreras, en la guitarra. También participará César Fajardo, estudiante del programa de mariachi del Distrito Escolar Unificado de San Francisco, quien tocará el guitarrón.

La actividad será presentada por la música y promotora cultural Martha Rodríguez-Salazar, quien acompañará esta propuesta de difusión del salterio mexicano, instrumento tradicional de cuerdas que forma parte de la identidad musical tlaxcalteca.

Durante la conversación abierta al público, los artistas compartirán información sobre el instrumento y la importancia de transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones.

Ensamble Típico del Estado de Tlaxcala difunde el patrimonio musical

El Ensamble Típico del Estado de Tlaxcala está integrado por músicos y docentes de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala (EMET), institución dedicada a la formación artística y la preservación de las expresiones musicales tradicionales.

En sus tres años de actividad, la agrupación ha participado en escenarios y encuentros culturales de México, entre ellos el Complejo Cultural Los Pinos, en Ciudad de México, y distintos festivales nacionales.

Su trabajo se enfoca en difundir repertorios y arreglos que recuperan instrumentos tradicionales y contribuyen a mantener vigente la música de la entidad.

Música tradicional de Tlaxcala (cortesía)

Música de Tlaxcala también estará presente en actividades de Día de Muertos

La visita de los músicos a San Francisco, California, también se relaciona con la celebración del Día de Muertos organizada por la Orquesta Sinfónica de San Francisco.

El sábado 7 de noviembre, la agrupación presentará un programa musical acompañado de una exposición cultural inspirada en las tradiciones de Tlaxcala y el simbolismo de las luciérnagas.

Estas actividades buscan proyectar internacionalmente la riqueza cultural del estado y dar visibilidad al trabajo de sus músicos ante nuevos públicos.

El concierto Salterio Mexicano se realizará a las 18:00 horas, tiempo de San Francisco, en la sala de conciertos del Community Music Center, ubicada en el número 544 de Capp Street, la entrada será gratuita.