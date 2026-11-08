El municipio de Gómez Palacio a cargo de la alcaldesa Betzabé Martínez fue sede de la segunda edición de Duranyorkers, un encuentro que reunió a representantes de distintos sectores sociales, empresariales, deportivos y culturales para reconocer el talento de Durango y las trayectorias de personas que se han convertido en referentes para las nuevas generaciones.

La velada se realizó en el Parque La Esperanza con la presencia de la presidenta municipal, Betzabé Martínez, quien dio la bienvenida a los asistentes y reconoció el trabajo de quienes han dejado huella en la sociedad. El evento fue organizado por Danielo Hernández y Verónica Fragoso.

Duranyorkers en Gómez Palacio (cortesía)

Duranyorkers reúne a referentes del arte, deporte y cultura

El encuentro contó con la participación de representantes de los sectores artístico, deportivo, empresarial y cultural, así como integrantes de la sociedad civil y jóvenes destacados.

Entre los asistentes estuvo el equipo de robótica integrado por personas con autismo, cuya presencia destacó la importancia de la inclusión social. También participó la actriz duranguense Marlene Favela, reconocida por su trayectoria artística internacional.

Durante su intervención, la alcaldesa Betzabé Martínez señaló que Durango y La Laguna cuentan con historias que merecen ser reconocidas. Explicó que estos encuentros buscan acercar a las nuevas generaciones a personas que puedan compartir sus experiencias y demostrar cómo el esfuerzo, la disciplina y el compromiso permiten abrir caminos.

Duranyorkers en Gómez Palacio (cortesía)

Rafa Jaime comparte su historia de superación

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la participación de Rafa Jaime, atleta invidente que ha conquistado las cimas del Everest y el Kilimanjaro, además de participar recientemente en el Maratón de Nueva York.

El deportista compartió que el viernes 6 de noviembre cumplió 20 años de haber perdido la visión. Durante su intervención, reflexionó sobre cómo esta experiencia le permitió descubrir otros aspectos del sentido de la vida y reconocer el valor de la familia.

Con humor y sinceridad, el atleta relató parte de su trayectoria y planteó a los asistentes una pregunta para motivarlos a enfrentar sus propios desafíos: ¿Cuál es tu Everest?

También los invitó a reconocer sus limitaciones y perseguir sus objetivos, incluso cuando encuentren obstáculos o reciban negativas durante el camino.

Duranyorkers en Gómez Palacio (cortesía)

Reconocen historias que inspiran a nuevas generaciones

Por su parte, el integrante de la organización de Duranyorkers,Danielo Hernández expresó su satisfacción por reunir y reconocer el talento de distintas regiones de Durango. También destacó la trayectoria de la actriz Marlene Favela y su influencia como referente para otras mujeres.

Al concluir la conferencia, la alcaldesa Betzabé Martínez agradeció a Rafa Jaime por compartir su experiencia y sus palabras, que, expresó, lograron “tocar miles de corazones y dejarlos ardiendo”.

Con esta segunda edición de Duranyorkers, Gómez Palacio busca fortalecer la identidad regional, reconocer las aportaciones individuales y colectivas y acercar a las juventudes historias de personas que pueden inspirar sus propios proyectos de vida.