Representantes de organizaciones agrícolas, productores y organismos del sector agropecuario de Sinaloa manifestaron su respaldo a la operación de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, al considerarla una infraestructura estratégica para el desarrollo agrícola, económico y social del estado.

Durante una reunión encabezada por el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, los asistentes coincidieron en que el amoníaco es un insumo esencial para la producción de fertilizantes, indispensables para la productividad del campo y el abasto de alimentos.

Los productores señalaron que México depende en gran medida de la importación de amoníaco para cubrir la demanda agrícola nacional, lo que genera riesgos de desabasto, mayores costos de producción y vulnerabilidad ante factores externos que afectan las cadenas de suministro.

Sinaloa es el principal productor de alimentos del país, esta situación es especialmente relevante. Cada ciclo agrícola requiere miles de toneladas de fertilizantes para atender cerca de 900 mil hectáreas cultivables, por lo contar con una planta productora de amoníaco en el estado fortalecería la competitividad del sector.

Los líderes agrícolas destacaron que una fuente local de suministro permitiría reducir riesgos logísticos, mejorar la disponibilidad del producto, disminuir costos y brindar mayor certidumbre a los productores.

Planta de amoníaco abastecería oportunamente las necesidades de fertilizantes

También recordaron que en ciclos recientes se han presentado dificultades para abastecer oportunamente el amoníaco requerido, obligando a importar producto y transportarlo desde larga distancia, lo que encarece la actividad agrícola.

Los representantes del sector coincidieron en que la planta de GPO representa una inversión estratégica para el norte de Sinaloa y una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria, generar empleos, impulsar el desarrollo regional y consolidar la capacidad productiva del campo mexicano.

En este orden de ideas, llamaron a la sociedad sinaloense a conocer objetivamente los alcances y beneficios del proyecto, al considerar que garantizar la disponibilidad de insumos esenciales es clave para mantener la producción de alimentos y la competitividad del campo.

Para un estado con vocación agrícola como Sinaloa, contar con una planta que garantice el suministro de uno de los principales insumos para la producción de alimentos representa una oportunidad para construir un campo más fuerte, competitivo y sostenible. La producción de fertilizantes impacta directamente en la seguridad alimentaria de México y en la capacidad de nuestros productores para seguir alimentando al país Representantes de organizaciones agrícolas

Los liderazgos agrícolas reiteraron su disposición a mantener un diálogo permanente con autoridades , sociedad y empresa, privilegiando el interés de los productores, del desarrollo de Sinaloa y la construcción de acuerdos que permitan aprovechar los beneficios del proyecto para las presentes y futuras generaciones.

Durante la reunión, estuvieron presentes y participando de manera coincidente Jesús Alberto Rojo Plascencia, Presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa; Roberto Bazúa Campaña, Presidente de la AARC; Teodoro Menchaca, Presidente la AARSP; Aurelio Lugo Camacho, Presidente de la AARM; Miguel Angel López Miranda, dirigente de la LCA; Mario Martínez de la AARFS, Agustín Espinoza Lagunas, presidente de la COUC; Alfredo Rivera y Alberto Rivera.