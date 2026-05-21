El Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, encabezó una reunión con funcionarios del gobierno de China interesados en la compra y exportación de sorgo sinaloense hacia el mercado asiático.

En el encuentro también participaron el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez; el subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza; el empresario español Pedro Martínez; así como inversionistas de la zona norte del estado.

Sinaloa fortalece exportación de sorgo hacia el mercado chino

La reunión forma parte del seguimiento que mantiene el Gobierno de Sinaloa con autoridades chinas para abrir nuevas alternativas de comercialización de granos y productos agrícolas sinaloenses.

Con estas acciones, la entidad busca diversificar mercados internacionales y fortalecer la reconversión de cultivos, además de generar mayores oportunidades económicas para productores y empresarios locales.

Ismael Bello Esquivel destacó que la delegación china reafirmó su interés en importar sorgo sinaloense debido a la calidad del grano, reconocida a nivel internacional.

La comitiva estuvo integrada por Qi Hongbin, encargado de asuntos comerciales; Li Kaihang, responsable del Departamento de Agricultura; y Chen Lan, intérprete de español del gobierno chino.

Comitiva china recorrerá bodegas y puerto de Topolobampo, Sinaloa

Como parte de la visita, autoridades y empresarios realizarán recorridos por silos y bodegas agrícolas para mostrar la capacidad de almacenamiento y manejo del sorgo producido en Sinaloa.

También visitarán las instalaciones portuarias del muelle comercial de Topolobampo, donde supervisarán terminales de carga y espacios logísticos desde donde se podría exportar el grano hacia China.

El secretario de Agricultura estatal señaló que esta oportunidad representa una alternativa importante para impulsar la reconversión productiva en Sinaloa.

Además, subrayó que el cultivo de sorgo requiere menor consumo de agua en comparación con otros granos como el maíz, lo que lo convierte en una opción más eficiente para los productores sinaloenses.