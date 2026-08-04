La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó este martes la presentación de la Línea 4 del Cablebús, que conectará las alcaldías Tlalpan y Coyoacán; el proyecto forma parte de un ambicioso plan de movilidad que incluye el arranque de las Líneas 5 y 6, con una inversión total superior a los 17 mil millones de pesos.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García, detalló que la Línea 4 tendrá una longitud de 11 kilómetros y contará con estaciones estratégicas para reducir tiempos de traslado en el sur de la capital.

Asimismo, el secretario de Obras, Raúl Basulto, indicó que su construcción costará 4.7 mil millones de pesos y tomará dos años, y la obra está financiada por el Gobierno Federal.

Se revelan nuevas líneas del Cablebús en CDMX: líneas 4, 5 y6; estos son sus recorridos

Durante su conferencia de prensa, Clara Brugada presentó tres nuevas líneas de Cablebús: líneas 4, 5 y 6 en donde las estaciones proyectadas para la Línea 4 que beneficiará a decenas de colonias en ambas alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, las cuales incluyen:

Universidad con conexión al Metro Línea 3

Cantera

Perisur con enlace con Metrobús

Vasco de Quiroga

Campo Xóchitl

Deportivo Independencia

Parque Morelos

Cultura Maya

Pedregal de San Nicolás

(Gobierno de la CDMX)

Línea 4 del Cablebús (Gobierno de la CDMX)

En paralelo, se inició la planeación y construcción de la Línea 5 del Cablebús, que unirá La Magdalena Contreras – Álvaro Obregón – Benito Juárez.

Será la más larga construida en una ciudad, con 15 kilómetros de extensión, un costo de 7.8 mil millones de pesos y un plazo de dos años y medio; las obras comenzaron en diciembre de 2025 y se espera que concluyan a mediados de 2028 y estas son sus estaciones:

Mixcoac

Olivar del Conde

Santa Lucía

H. Dr. Enrique Cabrera

Pueblo de Tetelpan

Glaciar

El Tanque

Barros Sierra

Oasis

El Oyamel

Lomas de la Era

San Bartolo Ameyalco

Para la Línea 6 del Cablebús se destinará una inversión de 4.8 mil millones de pesos, con un tiempo de construcción estimado en dos años.

Línea 5 del Cablebús (Gobierno de la CDMX)

Línea 5 del Cablebús (Gobierno de la CDMX)

Brugada subrayó que estas tres líneas representan una apuesta por mejorar la conectividad en zonas de alta demanda y difíciles de acceder por otros medios de transporte público.

Cabe mencionar que la Línea 4 ya registra trabajos preliminares en varias estaciones, mientras se avanza en la planeación de las siguientes rutas del sistema Cablebús.