La ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, encabezó un recorrido casa por casa en la colonia Pancho Villa, en Acapulco, como parte de las actividades en defensa de la soberanía nacional.

Durante la jornada, la aspirante saludó a vecinas, vecinos y comerciantes, con quienes dialogó sobre las necesidades de la comunidad y reiteró que la construcción del Guerrero del Futuro debe realizarse desde el territorio y con la participación directa de la ciudadanía.

Esthela Damián recorre la colonia Pancho Villa de Acapulco.

Esthela Damián afirma que la transformación se construye desde las colonias

A su paso por las calles de la colonia, habitantes manifestaron su respaldo con consignas de apoyo mientras compartían sus inquietudes con la ex funcionaria.

Esthela Damián recorre la colonia Pancho Villa de Acapulco.

Caminar la Pancho Villa y mirar a los ojos a nuestra gente nos da la fuerza para seguir adelante. El ‘Guerrero del Futuro’ no se diseña tras un escritorio, se construye puerta por puerta, escuchando los anhelos de cada hogar y haciendo compromisos reales con la justicia social. Esthela Damián, ex consejera jurídica del Ejecutivo Federal

Esthela Damián recorre la colonia Pancho Villa de Acapulco. (cortesía)

La ex consejera jurídica ratificó su liderazgo de trabajo incansable en las calles por medio de este despliegue de cercanía, consolidando un respaldo auténtico y en constante crecimiento entre las familias guerrerenses.