La organización global, Greenpeace, reiteró su exigencia de poner un alto a la construcción de la megaplanta de amoniaco en Topolobampo al advertir un grave e inminente impacto ambiental.

Por medio de un comunicado, Greenpeace destacó la relevancia natural del humedal de la Bahía de Ohuira, que tiene una importancia mundial por su amplia biodiversidad de especies marinas.

“Greenpeace hace un llamado al Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, para que detenga este proyecto y no permita la aprobación, desarrollo y expansión de ningún otro proyecto extractivista” Greenpeace

En ese sentido y al pedir a las autoridades federales frenar la megaplanta de amoniaco en Topolobampo, la organización informó que se va a reunir con Grupo Proman, empresa que impulsa el proyecto.

Greenpeace llama al gobierno federal a frenar la megaplanta de amoniaco en Topolobampo

En medio de las demandas y procesos legales que se han impulsado en busca de frenar la megaplanta de amoniaco en Topolobampo, Greenpeace se sumó a las exigencias para detener el proyecto.

En su comunicado expresó su rechazo a la construcción de la planta, por lo que señaló que ya es parte de la defensa la Bahía de Ohuira que iniciaron comunidades Mayo-Yoreme y personas locales.

Defensa de Topolobampo (Armando Quiroz/Cuartoscuro / Armando Quiroz)

Así lo sentenció al resaltar que el humeal de la bahía es hogar de una gran biodiversidad de especies marinas como el caso de las siguientes:

Ballenas

Delfines, incluido “el pechocho”

Larvas de camarón

Peces

Moluscos

Ante ello, indicó que no solo las especies corren peligro, sino que la megaplanta de amoniaco pone en peligro la salud y los modos de vida de los habitantes de la zona de Topolomampo.

No obstante, advirtió que la empresa sigue avanzando en el proyecto, por lo que exigió al gobierno federal y la presidenta Claudia Sheinbaum poner un alto a los trabajos de construcción.

Incluso, demandó no permitir más desarrollo o expansión de otros “proyectos extractivistas” como los de la industria de combustibles fósiles que afectan la conservación y protección de los ecosistemas.

Greenpeace se reunirá con empresa que desarrolla megaplanta de amoniaco en Topolobampo

Al exigir detener la megaplanta de amoniaco en Topolobampo, Greenpeace reveló que mandó 2 cartas a David Cassidy, CEO del Grupo Proman y a Belgin Rudack, CEO del banco KfW IPEX-Bank GmbH.

Tras explicar que Grupo Proman es la empresa que impulsa el proyecto y el KfW IPEX-Bank GmbH el banco que lo financia, la organización resaltó que ya obtuvo respuesta a sus misivas.

Al respecto, explicó que Grupo Proman pidió una reunión que se realizará el 27 de julio y durante la que expuso, se insistirá en plantear las preocupaciones por el daño ambiental que supone el proyecto.

Finalmente, Greenpeace México aseveró que luego del encuentro, se darán a conocer de forma oportuna y transparente, los resultados que se hayan obtenido durante la reunión.