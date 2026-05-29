Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, advirtió que la economía del estado ha caído 35% y aún “no toca fondo”, en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa y los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“Cayó un 35 por ciento la economía. Nosotros no vemos ahorita ni lo tupido, no vemos que las estrategias del gobierno estén enfocadas a rescatar a Sinaloa sino a proteger a unos cuantos que valen para ellos” Martha Elena Reyes Zazueta. Coparmex Sinaloa

Según datos del INEGI, más de 7 mil empresas han cerrado, 38 mil personas perdieron su empleo y 84 mil empresarios emigraron.

Reyes Zazueta criticó la suplencia de Yeraldine Bonilla y afirmó que la solución llegará en las urnas durante las elecciones 2027.

Coparmex Sinaloa: Nada ha cambiado con licencia de Rocha

La titular de Coparmex Sinaloa dijo que la seguridad sigue sin control a pesar de la salida abrupta salida del gobierno de Rubén Rocha Moya.

“Yo no he visto un cambio… fue arrebatado… pedir permiso el gobernador…”, dijo en entrevista esta con Azucena Uresti en Grupo Fórmula.

Además criticó la suplencia de Yeraldine Bonilla debido a que es cercana a Rocha Moya, no tiene experiencia para sacar adelante a Sinaloa y tiene una situación personal que es su prioridad actualmente.

Coparmex Sinaloa: no hay prosperidad y se tiene que resolver en las urnas

La titular de Coparmex Sinaloa insistió que no hay prosperidad en Sinaloa a pesar de que así se señale desde el gobierno federal.

Además, dijo que la situación se tiene que cobrar en las urnas porque no se puede cometer el mismo error dos veces.