La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, destacaron la coordinación entre la Federación y el estado para atender las principales necesidades de la entidad y avanzar en temas prioritarios para las familias guanajuatenses.

Durante la conferencia matutina realizada en la XII Región Militar de Irapuato, la gobernadora, Libia Dennise reconoció la disposición de la presidenta para trabajar en equipo y señaló que la colaboración institucional ha permitido avanzar en distintos proyectos.

Hemos demostrado desde este estado que se pueden dar resultados cuando dejamos de lado nuestras diferencias y nos centramos en aquello que es verdaderamente importante. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las diferencias políticas no han impedido construir acuerdos en materia de seguridad, educación, infraestructura y agua.

La coordinación que hemos tenido con la Gobernadora en todos los temas realmente ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos, pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum y Libia Dennise destacan trabajo conjunto. (cortesía)

Seguridad en Guanajuato registra reducción de homicidios

En materia de seguridad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que Guanajuato registra una reducción de 73 por ciento en los homicidios dolosos, cifra que atribuyó al trabajo conjunto de las autoridades federales y estatales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 10 mil 600 personas, entre ellas 172 objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia en Guanajuato.

Durante ese periodo también fueron aseguradas más de seis toneladas de droga, más de mil pastillas de fentanilo, 2 mil armas de fuego y 72 mil cartuchos. Además, las autoridades reportaron la inhabilitación de dos laboratorios utilizados para producir metanfetamina.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch reconoció la coordinación con las autoridades estatales y las capacidades especializadas desarrolladas en Guanajuato para combatir delitos como la extorsión y el secuestro, así como para prevenirlos, investigar los casos y brindar acompañamiento a las víctimas.

Las autoridades federales y estatales señalaron que estos avances no representan una tarea concluida, por lo que mantendrán la coordinación y las operaciones contra grupos delictivos y las actividades que sostienen su capacidad operativa.

Gobierno federal y Guanajuato trabajan en solución para el abasto de agua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la necesidad de atender el abastecimiento de agua para León y confirmó que continúa el trabajo conjunto con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para avanzar en el proyecto integral Agua para Guanajuato.

El Gobierno de Guanajuato refrendó su disposición para continuar trabajando con el Gobierno de México en una solución de largo plazo que garantice el abasto de agua para León y otras regiones del estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que continúa el diálogo con las comunidades involucradas y que se trabaja para alcanzar los acuerdos necesarios antes de definir la alternativa para garantizar el suministro de agua, con el objetivo de evitar afectaciones a las comunidades.

Asimismo, confirmó que continúa avanzando la tecnificación del Distrito de Riego 011, uno de los componentes de la estrategia para hacer un uso más eficiente y sustentable del agua.

El Gobierno de Guanajuato señaló que continuará participando en este proceso mediante propuestas, acompañamiento al diálogo social y las gestiones necesarias para avanzar hacia una solución hídrica de largo plazo.

Más tarde, Libia Dennise García acompañó a Claudia Sheinbaum durante el evento “Honestidad y Resultados”, realizado en el Ecoforum de Celaya como ejercicio de rendición de cuentas posterior al Segundo Informe de Gobierno Federal.

Gracias Presidenta por estar aquí en nuestra tierra, por tender la mano, por trabajar juntas, por entender que es trabajando en equipo que es como se logran los resultados para nuestra gente. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Ante miles de guanajuatenses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum expuso las obras y proyectos federales desarrollados en la entidad.

La gobernadora de Guanajuato destacó que la entidad es un estado plural y señaló que la coordinación entre ambos órdenes de gobierno continuará enfocada en atender las necesidades de la población.