La construcción de un nuevo campo de golf en San Miguel de Allende quedó descartada, luego de que la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, rechazara públicamente el proyecto que había generado preocupación entre habitantes y ambientalistas.

La propuesta, vinculada a la exgolfista Lorena Ochoa, despertó críticas por su posible impacto en la disponibilidad de agua y en áreas naturales protegidas de la región.

Con esta postura, el gobierno de Guanajuato busca poner fin a la controversia que se intensificó en las últimas semanas.

San Miguel de Allende no tendrá otro campo de golf, asegura Libia Dennise García

Los habitantes de San Miguel de Allende se han pronunciado en contra de la construcción de un cuarto campo de golf, siendo la golfista Lorena Ochoa dueña del proyecto.

Ante esto, Libia Dennise García respondió en la conferencia de Claudia Sheinbaum en Guanajuato, sobre la inquietudes, pero apaciguando porque descartó la construcción.

“No hay autorización para la construcción de un nuevo campo en San Miguel de Allende” Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato.

San Miguel de Allende ya tiene tres campos de golf; Malaquín, Ventanas San Miguel y Zirándaro, lo que es justificado como una fuente turística para Guanajuato.

Sin embargo, la construcción del cuarto campo de golf del que Lorena Ochoa sería dueña, llevaría a incrementar los problemas de agua existentes y contaminación directa a El Charco del Ingenio Jardín Botánico y Área Natural Protegida.

A pesar de que Mauricio Trejo Pureco, el alcalde de San Miguel de Allende, dijo que la construcción se iba a realizar, la gobernadora Libia Dennise García lo rechazó por completo.