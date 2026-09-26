El DIF Monterrey a cargo de Ivonne Álvarez reinauguró la Clínica de Atención Integral al Autismo (CAIA), luego de concluir un proceso de rehabilitación integral que permitió renovar sus instalaciones e incorporar nuevos espacios especializados para fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes con autismo.

La renovación representa una nueva etapa para el modelo de atención de la clínica, con instalaciones actualizadas y servicios enfocados en distintas necesidades de desarrollo, aprendizaje, acompañamiento y estimulación.

Entre las nuevas áreas se encuentran espacios para psicología, arteterapia, tecnología, estimulación multisensorial, desarrollo de habilidades para la vida diaria y actividades constructivas, con lo que se amplían las alternativas terapéuticas disponibles para las personas usuarias.

DIF Monterrey reinaugura Clínica de Atención Integral al Autismo (cortesía )

CAIA incorpora espacios de estimulación y atención especializada

El área de estimulación multisensorial fue acondicionada para trabajar con diferentes estímulos, entre ellos cambios de colores y texturas. Además, el nuevo espacio tecnológico ofrece una alternativa para desarrollar habilidades mediante herramientas digitales.

La clínica también contará con la atención de un especialista en Neuro-Pediatría, además de personal terapéutico profesional, con el objetivo de ofrecer acompañamiento integral y especializado.

La rehabilitación de las instalaciones tomó en consideración propuestas y necesidades expresadas por madres y padres de familia, con la finalidad de adaptar los espacios a las personas que utilizan cotidianamente los servicios de la CAIA.

La clínica cuenta con una trayectoria de más de una década en la atención de personas con trastorno del espectro autista y ha desarrollado servicios especializados que incluyen neuropediatría, evaluación y diagnóstico, psicología, atención temprana, desarrollo de habilidades sociales y distintas terapias.

El modelo también contempla la participación de las familias, con herramientas y acompañamiento para madres y padres durante los distintos procesos de desarrollo de sus hijas e hijos.

DIF Monterrey reinaugura Clínica de Atención Integral al Autismo (cortesía )

Anuncian ampliación de la Clínica de Atención Integral al Autismo

Además de la rehabilitación de la clínica, se anunció la ampliación de la CAIA hacia un espacio aledaño, proyecto que permitirá incrementar su capacidad de atención y contribuir a disminuir la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que requieren servicios especializados.

Con la actualización de sus instalaciones y la incorporación de nuevos servicios, la clínica busca contar con espacios más adecuados, accesibles y especializados para favorecer el desarrollo integral de sus usuarios.

La ampliación permitirá generar mayor capacidad de atención y recibir a un número más amplio de familias que requieren acompañamiento especializado, fortaleciendo la infraestructura destinada a la atención de personas con autismo en Monterrey.