Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informaron sobre las acciones que se realizan en Guanajuato como parte de esta estrategia, así como de los trabajos de la Mesa de Paz Estatal, encabezada por la gobernadora Libia Dennise García.

El programa Atención a las Causas concentra sus acciones en Celaya, Irapuato, León y Salamanca, donde también operan 10 Mesas Regionales que sesionan de manera presencial todos los días.

Gobierno de México impulsa acciones de paz y bienestar en Guanajuato

Con la coordinación de los tres niveles de gobierno, se realizaron 522 Jornadas por la Paz en distintos municipios de Guanajuato, con actividades deportivas, culturales y artísticas dirigidas a la población.

Rosa Icela Rodríguez también informó que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se ejecutaron 21 obras del Programa Territorial para el Bienestar, con una inversión superior a 75 millones de pesos.

Como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, actualmente se construyen 14 nuevos bachilleratos Margarita Maza y un Bachillerato Tecnológico. Además, se amplían dos CBTIS y un CETIS en la entidad.

A estas acciones se suman cuatro Centros Comunitarios “México Imparable”, que se construyen en Celaya, Irapuato, León y Salamanca. Los espacios contarán con canchas de futbol 7, gimnasio de box, canchas de básquetbol y voleibol, áreas de ajedrez y servicios de salud mental para jóvenes.

Guanajuato fortalece programas deportivos para jóvenes

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en coordinación con la Comisión de Deporte local, también impulsa actividades de boxeo y baloncesto como parte de las acciones dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Rosa Icela Rodríguez invitó a la población de Guanajuato a participar el domingo 27 de septiembre en la Clase Nacional de Baloncesto “¡Ponte, Pila! Bota y Encesta”. Asimismo, recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden inscribirse de manera gratuita al programa Boxeando por la Paz.

La secretaria de Gobernación señaló que actualmente existen 103 gimnasios de boxeo, donde más de 3 mil 600 alumnos practican este deporte.

En los cuatro Territorios de Paz también se implementó el programa “Jóvenes Unen al Barrio”, mientras que más de 4 mil personas han sido beneficiadas mediante Jóvenes Construyendo el Futuro.

Además, las Jornadas Nacionales impulsadas por el Gobierno federal y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) han registrado una participación de 261 mil personas en Guanajuato, quienes formaron parte de más de 5 mil actividades como tequios, torneos de futbol, murales, mosaicos y círculos de lectura.

Guanajuato intercambia 639 armas de fuego por dinero

Como parte de la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el Gobierno de México, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, también promovió el intercambio voluntario y anónimo de armas de fuego.

Del 1 de octubre de 2024 a la fecha, habitantes de 12 municipios de Guanajuato han entregado 639 armas de fuego a cambio de dinero en efectivo, como parte de esta iniciativa.