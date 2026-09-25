Guanajuato fortaleció su presencia en el mercado agroalimentario de Norteamérica mediante una misión comercial que conectó directamente a 12 empresas productoras de nueve municipios del estado con 18 compradores internacionales de productos frescos.

Del 10 al 14 de agosto, la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) acompañó a empresarios guanajuatenses en una agenda de visitas comerciales y encuentros de negocios en McAllen y Pharr, Texas, uno de los principales corredores de distribución de frutas y hortalizas hacia Estados Unidos y Canadá.

Empresas guanajuatenses proyectan ventas por más de 3.1 millones de dólares

Durante la misión comercial se visitaron 11 bodegas y centros de comercialización, donde los empresarios conocieron los procesos de recepción, conservación y distribución de productos frescos. También identificaron oportunidades comerciales para cultivos como brócoli, lechuga, zanahoria, apio, tomate, cebolla, pimientos y chiles.

El 13 de agosto se realizó un encuentro de negocios en el McAllen Convention Center, con la participación de las 12 empresas guanajuatenses y 18 compradores, en colaboración con CIL Fresh, RioPlex y el Gobierno de la Ciudad de McAllen.

Como resultado, las empresas participantes reportaron ventas proyectadas por más de 3.1 millones de dólares.

En el sector agroalimentario, estas operaciones se desarrollan mediante esquemas de preventa, por lo que parte de los resultados se concretará durante los próximos meses, conforme avance la producción y entrega de los cultivos.

Muchas gracias a COFOCE a toda la organización que hubo, fue una experiencia increíble porque pudimos conectar directamente con empresas aquí en McAllen y es algo muy beneficioso para nosotros los productores porque así saltamos a terceros, me llevo toda la experiencia y también todos los contactos y los proyectos nuevos que se pudieron generar en esta experiencia. Jorge Flores, empresario guanajuatense

Guanajuato impulsa exportaciones agroalimentarias. (cortesía )

Guanajuato busca reducir intermediarios y fortalecer exportaciones

Uno de los objetivos de la misión fue impulsar una relación comercial más directa entre productores y compradores, reduciendo la dependencia de intermediarios y fortaleciendo las capacidades de las empresas para exportar.

La experiencia también permitió a los empresarios conocer los estándares de inocuidad, certificaciones y procesos logísticos que demanda el mercado estadounidense, además de observar el recorrido de sus productos una vez que cruzan la frontera.

En el primer trimestre de 2026, Guanajuato registró 10 mil millones de dólares en exportaciones, de los cuales el sector agroalimentos representó el 6.8 por ciento, equivalente a 704 millones de dólares entre enero y marzo.

El sector cuenta con 218 empresas exportadoras de 32 municipios, con una oferta que incluye productos frescos, congelados y procesados, además de granos, bebidas, productos de origen animal y residuos naturales.

La estrategia tendrá continuidad mediante el seguimiento de las oportunidades detectadas y la vinculación con nuevos compradores, con el objetivo de ampliar la presencia de los productos agroalimentarios guanajuatenses en mercados internacionales.