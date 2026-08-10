Libia Dennise García Muñoz Ledo presentó “Guanajuato Suma, Un Nuevo Rumbo para Nuestra Gente”, la nueva política económica del estado, y anunció 17 proyectos de inversión por 2 mil 558 millones de dólares, que representan 3 mil 567 nuevos empleos para las y los guanajuatenses.

Con esta estrategia, Guanajuato busca evolucionar su modelo económico para competir como líder del desarrollo económico incluyente y con propósito, mediante el fortalecimiento de empresas locales, la atracción de industrias de mayor valor y el desarrollo de talento.

Guanajuato apuesta por un nuevo modelo económico hacia 2050

“Guanajuato Suma” plantea una nueva ruta para impulsar el desarrollo económico del estado hacia 2050, con el objetivo de que las oportunidades lleguen a más regiones y municipios.

La mandataria estatal señaló que este modelo parte de la colaboración entre gobierno, empresas y universidades, pero busca incorporar también a centros de investigación, organismos internacionales, inversionistas y otros actores que contribuyan a acelerar la innovación y el desarrollo.

La estrategia busca aprovechar las tres décadas de crecimiento industrial, infraestructura, conectividad y atracción de inversiones que ha construido Guanajuato, al tiempo que responde a fenómenos como el nearshoring, la inteligencia artificial, la digitalización, la transición energética y la transformación de las cadenas globales de suministro.

Uno de los objetivos es reducir la concentración de la actividad económica en algunos municipios y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado, con impulso a las MIPYMES y diversificación productiva.

El Gobierno de Guanajuato plantea consolidar al estado como uno de los principales ecosistemas de industria avanzada y manufactura de alto valor en México y América del Norte, con una transición de un modelo basado principalmente en costos y capacidad manufacturera hacia otro sustentado en conocimiento, innovación y talento.

Guanajuato anuncia nueva política económica con 17 proyectos de inversión. (Cortesía )

Guanajuato Suma: 5 ejes para impulsar la economía del estado

La nueva política económica “Guanajuato Suma” se articula en cinco ejes estratégicos que buscan atraer inversiones de mayor valor, fortalecer a las empresas locales y generar nuevas oportunidades de empleo en el estado.

Los ejes son:

Desarrollo regional equilibrado, para ampliar las oportunidades económicas a más municipios. Diversificación productiva y transformación tecnológica, con impulso a nuevos sectores y procesos de innovación. Infraestructura industrial y energía, para fortalecer las condiciones necesarias para la llegada de nuevas inversiones. Talento, empleabilidad e inclusión, enfocado en desarrollar las capacidades de la población y vincularlas con las necesidades de las empresas. Fortalecimiento integral de las MIPYMES, para mejorar su competitividad e integración a las cadenas productivas.

A partir de estos ejes, Guanajuato busca atraer proyectos en sectores como centros de datos, semiconductores, inteligencia artificial, manufactura avanzada, dispositivos médicos, electromovilidad y energías limpias, sin dejar de fortalecer las vocaciones productivas tradicionales de la entidad.

Como parte de sus objetivos hacia 2030, el Gobierno estatal plantea alcanzar 8 mil millones de dólares de inversión acumulada y 50 mil nuevos empleos vinculados con los sectores estratégicos.

Además, la estrategia contempla atender a 14 mil MIPYMES, certificar a 7 mil proveedores locales y otorgar 3 mil microcredenciales, con el propósito de fortalecer el talento y las capacidades productivas de Guanajuato.

Guanajuato suma 17 nuevos proyectos de inversión

Como parte de la presentación de la estrategia, Libia Dennise anunció 17 nuevos proyectos de inversión por 2 mil 558 millones de dólares, con 3 mil 567 empleos comprometidos.

Las inversiones contemplan sectores como el automotriz, minería, construcción, centros de datos, desarrollos inmobiliarios y energía, entre otros.

Con estos anuncios, la administración estatal acumula 76 proyectos de inversión, equivalentes a 6 mil 406.55 millones de dólares y 18 mil 811 empleos, cifra que representa el 80.08 por ciento de la meta sexenal de inversión.

La información de “Guanajuato Suma, Un Nuevo Rumbo para Nuestra Gente” puede consultarse en el portal habilitado por el Gobierno del Estado.

La gobernadora Libia Dennise García también encabezó la inauguración de la Planta de Energía del Polígono Empresarial de San Miguel de Allende, desarrollada por Corral Energy con una inversión superior a 45 millones de dólares en su primera etapa.

La nueva subestación cuenta con una capacidad de 60 megawatts y una conexión en alta tensión de 230 kilovoltios, mientras que su primera etapa dispone de 66 megavoltamperios de capacidad instalada.