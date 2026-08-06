La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, asumió la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) durante una reunión realizada en San Miguel de Allende.

La mandataria agradeció a su antecesora, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos por el trabajo realizado al frente de la organización y reconoció su liderazgo durante esta etapa.

Gracias por conducir esta etapa de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional con firmeza, con apertura al diálogo y siempre pensando en lo mejor para México. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

La GOAN es un espacio donde los gobiernos estatales emanados del PAN comparten lo que sí funciona, construyen soluciones en conjunto y defienden un federalismo que fortalezca a los estados para que puedan dar mejores resultados a su gente.

Libia Dennise asume la presidencia de la GOAN. (cortesía )

La GOAN impulsará el trabajo conjunto entre los estados

Libia Dennise destacó que la GOAN es un espacio donde los gobiernos estatales emanados del PAN comparten experiencias, construyen soluciones conjuntas y fortalecen el federalismo para ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.

Asimismo, señaló que al asumir la presidencia de la asociación refrenda su compromiso de mantener un gobierno cercano a la población, escuchar sus necesidades y trabajar de manera coordinada.

Creemos en un México fuerte porque sus estados son fuertes, porque sus familias son fuertes y porque juntos podemos construir el futuro que nuestro país merece. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise asume la presidencia de la GOAN. (cortesía )

Maru Campos entrega la presidencia de la GOAN

Por su parte, Maru Campos afirmó que durante su gestión se fortaleció una asociación integrada por gobiernos que han impulsado empleo, inversión, innovación y mejores servicios públicos.

Porque esa ha sido siempre nuestra convicción: poner a la persona en el centro de las decisiones, gobernar con responsabilidad y entender que los cargos son temporales, pero el compromiso de servir a México es permanente. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La Gobernadora de Chihuahua entregó la estafeta a Libia Dennise, para continuar con la responsabilidad de presidir la GOAN con plena confianza de que seguirá fortaleciendo la patria, las instituciones, protegiendo las libertades y el Estado de Derecho.

Libia Dennise asume la presidencia de la GOAN. (cortesía )

Te entrego esta responsabilidad con plena confianza. Sé de tu cercanía con la gente, de tu liderazgo y de tu visión de futuro. Estoy segura de que, bajo tu conducción, la GOAN iniciará una nueva etapa de fortalecimiento, coordinación y construcción de soluciones para las familias mexicanas. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

En la reunión también participaron la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.