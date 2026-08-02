Guanajuato registró una disminución histórica en homicidios dolosos al cierre de julio de 2026, al contabilizar 95 víctimas, la cifra más baja de los últimos nueve años, de acuerdo con datos preliminares de la Mesa Nacional de Seguridad.

El gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que la entidad acumula un año y cinco meses de reducción sostenida en este delito, resultado de la implementación de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

Guanajuato reduce 75.9% los homicidios y deja el primer lugar nacional

Con un promedio diario de 3.06 víctimas, el estado reportó una disminución de 75.9% en comparación con las 12.7 víctimas diarias registradas en febrero de 2025, cuando se alcanzó el punto más alto de homicidios durante la actual administración.

Además, julio se convirtió en el primer mes desde marzo de 2017 en registrar menos de 100 víctimas de homicidio doloso. Con base en las cifras preliminares, Guanajuato también abandonó el primer lugar nacional en número de víctimas y se ubicó en el tercer sitio, por debajo de Chihuahua, con 104 casos, y Sinaloa, con 99.

Asimismo, la entidad descendió al noveno lugar nacional en la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes, con un índice de 1.44, ubicándose por debajo de Sinaloa, Morelos, Colima, Chihuahua, Tabasco, Baja California, Guerrero y Michoacán.

La estrategia CONFIA se sustenta en la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Paz y las corporaciones policiales de los 46 municipios de Guanajuato para fortalecer el combate a la delincuencia.