Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, presentó el Pabellón Guanajuato, una propuesta que lleva la identidad del estado como Invitado de Honor a la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026.

La Danza de Guamares, las estudiantinas y las mojigangas inspiradas en Frida Kahlo y Diego Rivera, además de exhibiciones de oficios tradicionales, forman parte de esta propuesta que busca acercar a los visitantes a la riqueza cultural, gastronómica y artesanal de Guanajuato.

Guanajuato muestra su identidad como Invitado de Honor en la FENAPO 2026

El Pabellón Guanajuato abrió en la Feria Nacional Potosina una ventana a la identidad del estado, acercando a miles de visitantes las tradiciones, gastronomía, artesanías y talento de sus seis regiones turísticas.

La participación de Guanajuato como Estado Invitado de Honor busca fortalecer su presencia turística y cultural, además de mostrar la diversidad que caracteriza a sus municipios y comunidades.

A través de la Secretaría de Turismo e Identidad (SECTURI), el estado impulsa este espacio como una experiencia que integra cultura, turismo, gastronomía, artesanías y productos con valor agregado.

Este 2026, Guanajuato comparte expresiones de su patrimonio cultural, como la Danza de Guamares, las estudiantinas y las mojigangas inspiradas en Frida Kahlo y Diego Rivera.

También se realizan exhibiciones de oficios tradicionales, entre ellos la cestería y el trabajo en piedra volcánica para la elaboración de molcajetes.

Estas manifestaciones permiten a los visitantes conocer parte de la historia, las costumbres y el legado que forman la identidad guanajuatense, además de promover el intercambio cultural entre Guanajuato y San Luis Potosí.

Libia Dennise lleva cultura y gastronomía de Guanajuato a FENAPO 2026. (Cortesía)

FENAPO 2026 recibe gastronomía y productos de Guanajuato

El Pabellón Guanajuato también ofrece una muestra de la riqueza gastronómica y productiva del estado, con la participación de empresas que presentan vinos, destilados, quesos, dulces tradicionales, pan de Acámbaro, artículos de piel, artesanías y productos respaldados por Marca Guanajuato.

La secretaria de Turismo e Identidad, Guadalupe Robles León, destacó que este tipo de espacios permite acercar la esencia de Guanajuato a nuevos públicos y fortalecer su posicionamiento como destino turístico.

El Pabellón Marca Guanajuato reúne este año a 22 empresas guanajuatenses: ocho de agroalimentos, cinco de artesanías, seis de cuero-calzado, dos del sector textil y una de industrias en desarrollo.

Los visitantes pueden encontrar marroquinería, botas, sombreros, artesanías, vinos, tequilas, quesos, dulces tradicionales y el tradicional pan de Acámbaro, además de conocer la oferta turística del estado a través de tour operadores, agencias y representantes del sector.

La FENAPO 2026 se realiza del 7 al 30 de agosto, periodo en el que Guanajuato participa como Invitado de Honor para mostrar una parte de la identidad, cultura y tradiciones que distinguen a la entidad.