La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, inauguró el Primer Foro Estatal de Fortalecimiento a Grupos Organizados y Organizaciones de la Sociedad Civil, un espacio creado para profesionalizar su trabajo, compartir experiencias y construir nuevas alianzas que multipliquen el impacto de quienes todos los días trabajan por los demás.

En el Gobierno de la Gente creemos que las causas de la sociedad son las causas de nuestro gobierno. Cuando un grupo organizado abandera una causa, trabaja y lucha por mejorar su entorno, nosotros debemos estar ahí para acompañarlo, apoyarlo y fortalecerlo. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, recordó que desde el inicio de su Administración, Tocando Corazones cambió su modelo para convertirse en un programa con reglas claras, procesos abiertos y mayor transparencia, de manera que organizaciones grandes, pequeñas y grupos que apenas comienzan puedan acceder a recursos públicos en condiciones más equitativas.

No queremos caminar solos. Queremos caminar de la mano de una sociedad que en Guanajuato es profundamente generosa y que ha entendido que también se trasciende ayudando a los demás. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

El foro, dirigido a 369 organizaciones y grupos organizados con registro estatal vigente, ofrece herramientas para fortalecer capacidades institucionales, mejorar la sostenibilidad financiera, medir el impacto social y construir proyectos que respondan de manera efectiva a las necesidades de las comunidades.

Guanajuato abre segunda convocatoria de Tocando Corazones. (cortesía)

Tocando Corazones representa mucho más que financiamiento

La Gobernadora de Guanajuato informó que durante 2025, el programa aprobó 261 proyectos por más de 835 millones de pesos, con presencia en los 46 municipios, atención en 79 zonas prioritarias y beneficios para más de 342 mil personas. En la primera convocatoria de 2026 ya fueron autorizados 73 proyectos por más de 153 millones de pesos.

Se trata de acompañamiento, de un abrazo solidario, de unir esfuerzos en torno a aquello que más importa en nuestro estado: nuestra gente. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

Guanajuato abre segunda convocatoria de Tocando Corazones. (cortesía)

Abre segunda convocatoria de Tocando Corazones

En el marco del foro, la Gobernadora de Guanajuato anunció la apertura de la segunda convocatoria 2026 de Tocando Corazones, que contará con una bolsa de 484 millones de pesos.

El registro de proyectos se realizará del 24 de agosto al 18 de septiembre y los resultados se publicarán el 13 de noviembre.

Queremos que más organizaciones participen, que más proyectos lleguen a las comunidades y que más causas encuentren respaldo. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

La secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, destacó que la instrucción de Libia Dennise fue construir un programa democrático, incluyente y transparente, en el que ninguna asociación se sintiera excluida por su tamaño o antigüedad.

Tocando Corazones es un vehículo poderoso, pero quien le da sentido son las asociaciones. Son ustedes quienes hacen que el recurso público cambie vidas. Rosario Corona Amador, secretaria del Nuevo Comienzo

Por su parte, la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, reconoció la importancia de una sociedad civil fuerte y aseguró que el trabajo conjunto entre organizaciones, empresas y gobiernos permite que la ayuda llegue más lejos.

La Gobernadora de Guanajuato reiteró que Tocando Corazones seguirá siendo un puente entre gobierno y sociedad para transformar recursos en acompañamiento, esperanza y nuevas oportunidades.

Aquí no se trata de ayudar por ayudar; se trata de lograr que cada proyecto haga una diferencia real en la vida de las personas. Cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, multiplicamos el beneficio y construimos un mejor Guanajuato. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

Guanajuato abre segunda convocatoria de Tocando Corazones. (cortesía)

Guanajuato mantiene el orden y refuerza su seguridad

La Gobernadora de Guanajuato Libia Denisse García también informó que, ante los bloqueos y operativos registrados desde las primeras horas del día en el vecino estado de Michoacán, Guanajuato reforzó la vigilancia y el resguardo de sus límites territoriales.

Hemos tenido que estar trabajando muy fuerte en Guanajuato, blindando las fronteras de nuestro estado y garantizando para nuestra gente la seguridad que se requiere. Hasta este momento tenemos la seguridad garantizada y ningún incidente se ha presentado del lado de nuestro estado. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

La Gobernadora de Guanajuato agregó que la construcción de paz también requiere una sociedad fuerte, organizada y participativa.