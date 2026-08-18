La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó formalmente el Bulevar Cañaveral, una infraestructura vial estratégica que requirió una inversión estatal de 174 millones de pesos para conectar los bulevares Vicente Valtierra y Juan Alonso de Torres.

La obra busca consolidarse como una alternativa de circulación para desfogar el tráfico en el oriente de la ciudad de León y disminuir la carga vehicular que registra de manera cotidiana el Bulevar Aeropuerto.

Libia Dennise entrega el Bulevar Cañaveral para garantizar traslados más rápidos y seguros

Durante el evento de inauguración, Libia Dennise subrayó que la nueva vialidad responderá a las demandas de movilidad de la población y beneficiará diariamente a más de 9 mil vehículos, facilitando la conexión de las familias leonesas hacia zonas de hospitales, centros educativos, áreas comerciales y de servicios.

La mandataria estatal enfatizó que la entrega del Bulevar Cañaveral representa un compromiso cumplido en materia de infraestructura pública, e indicó que la administración continuará ejecutando proyectos viales para fortalecer la conectividad urbana en beneficio de los habitantes de la región.

Libia Dennise García entrega el Bulevar Cañaveral para agilizar el tráfico en León. (Cortesía)

Juan Pablo Pérez Beltrán detalla las obras de movilidad en la zona oriente de León

Por su parte, el secretario de Obra Pública del Estado, Juan Pablo Pérez Beltrán, precisó que los trabajos abarcaron una extensión de 1.5 kilómetros, los cuales beneficiarán de manera directa a más de 182 mil habitantes de la zona norte y sur del oriente de León.

El funcionario detalló las características técnicas de la vialidad:

Configuración de seis carriles (tres por sentido), camellón central y banquetas amplias.

Habilitación de 420 metros de ciclovía para dar continuidad a la red ciclista y promover la movilidad sustentable.

Carriles de aceleración, accesos de incorporación segura, semaforización y alumbrado público.

Infraestructura de accesibilidad que incluye bolardos y huellas podotáctiles para personas con discapacidad visual, así como obras de drenaje y alcantarillado pluvial.

A la ceremonia asistió la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, junto con miembros del Ayuntamiento y legisladores locales y federales, quienes respaldaron el impacto estratégico de la obra para el desarrollo metropolitano.