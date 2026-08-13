La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció el talento, la creatividad y la fuerza de las juventudes de Guanajuato durante la entrega del Premio Estatal de las Juventudes 2026, realizada en el marco del Día Internacional de la Juventud.

Ante más de 2 mil jóvenes provenientes de los 46 municipios del estado, la gobernadora, Libia Dennise García destacó que en Guanajuato hay 1 millón 300 mil jóvenes de entre 18 y 29 años, quienes representan el 21 por ciento de la población.

Jóvenes de Guanajuato, hoy queremos decirles que creemos en ustedes, en su capacidad y en sus sueños, creemos en su fuerza para transformar a Guanajuato. Aprovechen todas las puertas que se están abriendo. Atrévanse a soñar en grande. Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, señaló que el Premio Estatal de las Juventudes reconoce el talento y la creatividad, pues “donde hay juventudes hay ideas nuevas, hay pasión, hay innovación”.

Hoy tenemos sólidos testimonios de que nuestras juventudes están cambiando comunidades, mejorando vidas y abriendo nuevos caminos para nuestro estado. Siete jóvenes extraordinarios, con historias que nos inspiran, que son ejemplos de lo mejor que tiene Guanajuato. Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato

Premio Estatal de las Juventudes 2026 en Guanajuato. (CORTESÍA)

¿Quiénes recibieron el Premio Estatal de las Juventudes 2026?

El Premio Estatal de las Juventudes es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno del Estado a las y los jóvenes por su liderazgo, talento, innovación y contribución social.

El reconocimiento nació en 2007 y hasta 2025 había distinguido a 153 jóvenes guanajuatenses que han dejado huella en la sociedad.

En esta edición fueron reconocidos siete jóvenes:

Nailea Francesca Mora Pérez , en la categoría de Compromiso Social y Comunitario .

, en la categoría de . Raúl Omar Herrera Arroyo , en la categoría Académica y Científica .

, en la categoría . Marco Javier López Ramírez , en la categoría Artística y Cultural .

, en la categoría . Kevin Lael Ochoa Barrón , en la categoría Inclusión, Diversidad y Derechos Humanos .

, en la categoría . María Teresa Guerrero Flores , en la categoría Cuidado Ambiental y Sustentabilidad .

, en la categoría . Paola Berenice Franco Medel , en la categoría Emprendimiento y Liderazgo Productivo .

, en la categoría . Miguel Huizache Vázquez, en la categoría Innovación y Tecnología.

Cada una de estas historias representa el talento de nuestros jóvenes; y cada categoría representa un tema fundamental para el desarrollo de Guanajuato. Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato

Premio Estatal de las Juventudes 2026 en Guanajuato. (CORTESÍA)

Este año se recibieron 257 postulaciones, de las cuales 132 correspondieron a hombres y 125 a mujeres provenientes de 31 municipios del estado.

Guanajuato amplía becas, preparatorias y oportunidades para jóvenes

Durante el encuentro, Libia Dennise García Muñoz Ledo reafirmó el compromiso de su administración con las juventudes de Guanajuato y destacó que invertir en este sector significa invertir en el futuro del estado.

En materia educativa, informó que durante 2025 se abrieron 31 nuevas preparatorias, de las cuales 26 corresponden al Bachillerato Integral, una nueva modalidad con duración de dos años que, de acuerdo con el Gobierno estatal, ha tenido éxito.

Para 2026 se contempla la apertura de otras 58 nuevas preparatorias, de las cuales 40 serán Bachilleratos Integrales.

Pero también queremos que nuestras juventudes tengan alas para soñar. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Para ello, el Gobierno de Guanajuato impulsa programas de becas y movilidad internacional. Como parte de estas acciones, 23 jóvenes provenientes de 14 municipios partieron rumbo a Japón.

Para quienes buscan emprender, se encuentra disponible la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, una alternativa que busca respaldar especialmente a jóvenes y mujeres emprendedoras que históricamente no tenían acceso al crédito.

Premio Estatal de las Juventudes 2026 en Guanajuato. (CORTESÍA)

Asimismo, quienes desean prepararse e incorporarse al mercado laboral cuentan con el Instituto Estatal de Capacitación, que ofrece un modelo flexible, práctico y accesible dirigido a estudiantes, emprendedores, trabajadores y empresas.

A estas acciones se suma el impulso a las microcredenciales, herramientas que permiten acreditar competencias específicas, actualizar conocimientos y abrir nuevas oportunidades laborales en menos tiempo.

Porque entendemos que el mundo está cambiando. Y que nuestros jóvenes deben tener acceso a las habilidades que exige el presente y que demandará el futuro. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

La Gobernadora también destacó que Guanajuato construye una nueva ruta de desarrollo económico mediante Guanajuato Suma, política económica que busca responder a los cambios de la economía mundial y mantener el liderazgo del estado.

Además, hoy en Guanajuato estamos construyendo una nueva ruta de desarrollo económico: Guanajuato Suma. Una nueva política económica que responde a los cambios de la economía mundial, para que Guanajuato siga siendo líder y evolucione. Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato

En el evento estuvieron presentes Lorena Alfaro García, Presidenta Municipal de Irapuato; Regina Trujillo, Directora del Instituto de las Juventudes; Víctor Zanella Huerta, Diputado Local; Yesenia Rojas, Diputada Local; Diego Rodríguez Barroso, Diputado Federal; integrantes del Gabinete del Gobierno de la Gente e integrantes del Gabinete de las Juventudes.