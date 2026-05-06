La Fiscalía de Michoacán informó que Grecia Quiroz se ha negado a entregar el celular de Carlos Manzo; según la alcaldesa de Uruapan, su esposo le pidió que no lo entregará si algo le pasaba.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, comentó que el celular de Carlos Manzo sería una prueba importante para el caso, que, a medio año del crimen, ha dejado a más de 20 personas detenidas.

Fiscalía de Michoacán revela que Carlos Manzo pidió a Grecia Quiroz no entregar su celular

Carlos Manzo habría pedido no entregar su celular, pues “no quería que lo tuviera otra persona”, este fue el argumento de Grecia Quiroz para no entregar el dispositivo a la Fiscalía de Michoacán.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

El fiscal Carlos Torres Piña señaló que Grecia Quiroz no ha entregado el celular de Carlos Manzo porque fue algo que él le pidió en vida; sin embargo, no descarta que este sea una prueba importante.

“Si ella lo quiere aportar, lo quiere presentar, pues en algún proceso permitirá la ayuda en algún tema que pudiera tener alguna situación en específico”. Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

Ante la negativa de Grecia Quiroz, el titular de la Fiscalía de Michoacán no descartó que se solicite el celular de Carlos Manzo por la vía legal para que se le puedan extraer los datos.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, su celular pasó a ser una pertenencia personal y no se procesó como una prueba, razón por la que la familia del alcalde lo resguarda y no la Fiscalía de Michoacán.