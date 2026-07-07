El proceso judicial por el caso de Kimberly Moya, adolescente desaparecida en el Estado de México (Edomex), enfrenta un nuevo obstáculo relacionado con un recurso de impugnación de los detenidos.

La Fiscalía de Edomex detuvo en octubre de 2025 a dos sospechosos por la desaparición de Kimberly Moya y fueron vinculados a proceso; sin embargo, solicitaron una impugnación para que sea retirada.

Vinculan a proceso a sospechosos de la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan (Cortesía)

Recurso legal frena justicia en caso Kimberly Moya

Un juez suspendió la audiencia intermedia en el caso de la desaparición de Kimberly Moya, ya que aún no se ha resuelto el recurso de impugnación que solicitó la defensa de los dos detenidos.

Jairo Ocampo, asesor jurídico de la familia de Kimberly, explicó que la audiencia intermedia tiene como objetivo depurar el procedimiento y admitir o desechar las pruebas que serán presentadas durante el juicio oral.

No obstante, mientras la apelación de la vinculación de proceso siga sin resolverse, el proceso de justicia permanecerá detenido y no existe una nueva fecha para reanudar la audiencia intermedia.

Continúa la búsqueda de Kimberly Moya (Michelle Rojas)

La desaparición de Kimberly Moya fue reportada el 2 de octubre de 2025, tras acudir a un cibercafé para realizar unas copias.

Al regresar a su domicilio, la adolescente fue subida a un vehículo Volkswagen Sedán gris. Por este hecho, fueron detenidos dos hombres:

Gabriel Rafael “N”, de 57 años de edad

Paulo Alberto “N”, de 36 años de edad

Los sujetos dieron positivos a residuos genéticos que podían pertenecer a Kimberly Moya, por lo que fueron vinculados a proceso. Sin embargo, su defensa impugnó la decisión del juez y esto mantiene detenido el caso.