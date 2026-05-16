La diputada panista Kenia López Rabadán cuestionó la marcha prevista para el 16 de mayo en Chihuahua convocada por Morena, y expresó su respaldo a la gobernadora Maru Campos.

Mi apoyo total a la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien con valentía e inteligencia ha emprendido esta lucha contra el narco Kenia López Rabadán

En un video difundido en redes, la presidenta de la Cámara de Diputados defendió que el PAN decidió desde hace tiempo que el combate al crimen organizado es clave para defender a las familias mexicanas.

López Rabadán afirmó que esa es la línea que ha seguido Maru Campos, en contraste con la situación de algunos políticos de Morena que han sido requeridos por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Kenia López Rabadán acusa “acarreo” en marcha contra Maru Campos

En su mensaje, Kenia López Rabadán hizo un llamado a todos los mexicanos a exigir que “los gobiernos rompan de una vez por todas el pacto de impunidad” que, dijo, aún sigue.

Además, denunció que, de acuerdo con sus fuentes, políticos de Morena contrataron camiones para atraer personas de otros estados a Chihuahua y simular una protesta contra Maru Campos.

Entre los estados mencionados, se encuentran:

Guerrero

Aguascalientes

Coahuila

En opinión de Kenia López Rabadán, resulta incongruente que Morena defienda a políticos acusados por vínculos con el crimen, mientras que ataca a los gobiernos que desmantelan narcolaboratorios.

“Quienes se están entregando en Estados Unidos son la prueba clara que de lo que hemos dicho y denunciado era una realidad”, dijo Kenia López Rabadán en defensa de Maru Campos.

Kenia López Rabadán (Cámara de Diputados)

Acusan a gobierno de Maru Campos de bloqueos en Chihuahua

Previo a la marcha, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, acusó al gobierno de Maru Campos de haber ordenado bloquear pasos para evitar la protesta en Chihuahua.

A las 16:00 horas, cientos de inconformes y simpatizantes de Maru Campos se han hecho presentes en las calles para expresar su postura por la marcha organizada por Morena.