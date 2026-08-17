Addí Rhode Navarro Cruz, doctora e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP, recibió el Galardón a la Excelencia Educativa edición Buenos Aires 2026, además de la Orden Dorada Magisterial y el título honorífico de Doctor Honoris Causa.

Los reconocimientos fueron otorgados por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa (OIICE), organización sin fines de lucro que destacó su trayectoria académica y sus aportes en materia de alimentación y nutrición.

Addí Rhode Navarro Cruz destaca por sus investigaciones sobre alimentos funcionales

La OIICE reconoció el trabajo de la investigadora de la BUAP en el desarrollo de alimentos funcionales, entre ellos harinas elaboradas a partir de residuos orgánicos como cáscaras de plátano, naranja y limón, así como bagazo de zanahoria.

Entre sus proyectos también se encuentra la reformulación de alimentos, como la disminución del aporte calórico de tamales; la conservación de frutas y verduras mediante técnicas caseras y el diagnóstico de riesgos de desnutrición en adultos mayores.

La investigadora está adscrita al Departamento de Bioquímica y Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP, donde ha desarrollado parte de su trayectoria académica y de investigación.

Investigadora de la BUAP acercó información nutricional a habitantes de Atlixco

Además de su labor docente y de investigación, Addí Rhode Navarro Cruz participó durante cuatro años en la edición mensual de la revista Nutri-Bienestar, publicación dirigida a habitantes de Atlixco.

A través de textos, infografías y una sección de recetas modificadas con ingredientes saludables y de fácil acceso, la revista difundió información sobre aspectos generales de alimentación y nutrición.

Addí Rhode Navarro Cruz, investigadora BUAP, recibe tres reconocimientos internacionales. (cortesía)

Addí Rhode Navarro Cruz es maestra en Tecnología de Alimentos por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y doctora en Nutrición por la Universidad Complutense de Madrid.

Actualmente forma parte del Cuerpo Académico de Bioquímica-Alimentos de la BUAP, desde donde continúa con actividades relacionadas con la investigación, la docencia y la divulgación en materia de alimentación y nutrición.

Su reconocimiento internacional se suma a una trayectoria enfocada en la investigación alimentaria, la nutrición y el desarrollo de alternativas para mejorar la calidad de los alimentos.