Santiago de la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, confirmó que el día sábado, Morena llevará a cabo una marcha contra Maru Campus, la cual calificó de innecesaria.

De acuerdo con el simpatizante del PAN, se trata de una marcha que nadie en Chihuahua pidió y que nadie entiende, que no solo afectará a Maru Campus, también a las personas que dependen de los programas sociales.

Militante de Morena, acarrean gente para marchar contra Maru Campos: Santiago de la Peña

Frente al micrófono de Grupo Fórmula, Peña Grajeda informó que militantes de Morena ya se preparan para la marcha contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que se llevará a cabo el 16 de mayo en el estado en punto de las 4 de la tarde.

Movilización por la que Morena ha contratado autobuses ya que pretende acarrear a gente de otros estados para apoyar la solicitud de destitución de Maru Campos, por operativo en el que participaron agentes de la CIA.

“Se preparan los militantes de Morena. Se identifica la movilización de muchos autobuses con los que pretenden traer a personas de la capital”, acusó. Santiago de la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua

Por lo que se prevé que personas de otros estados, provenientes del Sur, lleguen a Chihuahua en las próximas horas.

Asimismo, no se descarta que este grupo tengan encomendada la misión de generar caos y agitación, dice el simpatizante del PAN.

Para evitar daños a la propiedad y destrozos se desplegará un operativo de seguridad, el cual ya fue solicitado por Morena.

Debido a que la solicitud es reciente aún se desconoce cuántos elementos policíacos estarán presentes en la manifestación y si estarán armados.

“Hay mucha confusión. Fue a última hora que se solicitó el apoyo. Hablan de 200 mil personas, otros hablan de 5 mil, otros de 10 mil. La autoridades lo abordarán con profesionalismo... Policía Estatal y Municipal continuarán con sus labores normales, ellos determinarán si quienes estarán cerca estarán armados o no” Santiago de la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua

Aunado a esto, habrá servicio médico ya que el cielo estará despejado y es posible que la temperatura alcance y supere los 32 grados.

🔴El gobierno de Chihuahua acusó que la movilización convocada por Morena contra la gobernadora Maru Campos estaría siendo impulsada por estructuras partidistas de otros estados y grupos de choque.



El secretario general, Santiago de la Peña, señaló que se han detectado camiones… pic.twitter.com/0om5lSKTeg — Azucena Uresti (@azucenau) May 15, 2026

Marcha contra Maru Campus, afectará a beneficiaros de programas sociales

Por otro lado, el colaborador cercano Maru Campos, de 50 años de edad, ventiló que le han hecho llegar denuncias de amenazas por WhatsApp, provenientes de Morena, en las que obligan a empleados federales y beneficiaros de servicios sociales a presenciarse en la movilización.

“Nos han hecho llegar denuncias de mensajes por WhatsApp en donde se esta convocando de manera obligatoria a empleados federales así como beneficiarios del programa bienestar” Santiago de la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua

Pese a que el PAN no está de acuerdo con la marcha y la forma en que se está organizando, garantiza la seguridad de quienes participen.