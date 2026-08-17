La mañana del 17 de agosto de 2026 se reportó una fuga de gas mientras se realizaban trabajos de reencarpetamiento en Insurgentes Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes, la fuga inició luego de que se perforara accidentalmente una tubería que pasa por la zona de los trabajos, esto en el cruce de la calle Teotihuacán e Insurgentes Sur.

La zona fue asegurada por elementos de la policía auxiliar en espera de la cuadrilla de atención de la empresa de gas natural para el cierre de la válvula y se repare la perforación.

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