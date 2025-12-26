Una jueza rechazó la solicitud para desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, señalado como el líder de La Barredora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sandra Adriana Carbajal Díaz, jueza Primero de Distrito en Villahermosa, Tabasco, ordenó mantener el bloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena; todos los detalles.

Hernán Bermúdez Requena escapó de México en enero de 2025 (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

Jueza rechaza desbloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena

Hernán Bermúdez Requena habría solicitado que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueara sus cuentas bancarias ya que las acusaciones en su contra serían persecución política.

De acuerdo con la información, Hernán Bermúdez Requena habría expuesto que los señalamientos que lo vinculan con La Barredora carecen de sustento, por lo que son acciones judiciales ilegales.

Pese a los argumentos de Bermúdez Requena, se concluyó mantener las medidas impuestas por la UIF, por lo que el exfuncionario se mantiene en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano.

Tras el fallo, la jueza determinó otra audiencia para el próximo 2 de enero para definir si se concederá o no la suspensión definitiva de la solicitud de Hernán Bermúdez Requena.

Cabe mencionar que Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, enfrenta cargos locales y federales por presunta delincuencia organizada, secuestro y extorsión.